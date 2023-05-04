Решетников спрогнозировал увеличение доходов населения РФ в 2023 году на 4%

В текущем году реальные доходы населения России могут увеличиться на 4%. Такой прогноз сделал 4 мая министр экономического развития Максим Решетников во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Потребительский спрос основан на росте реальных доходов населения, почти 4% мы закладываем. Причем будут расти все основные компоненты. В первую очередь это, конечно, заработная плата. Мы думаем, что рост будет минимум 5,4% в реальном выражении», — сообщил глава ведомства.

Он отметил, что первые два месяца года — январь и февраль — уже показали хорошие темпы роста доходов в плюс 13%.

«Да, они, наверное, бесконечно такими не будут, будут потихоньку все-таки замедляться. Но, тем не менее, в реальном выражении они остаются на очень-очень высоких уровнях», — заметил Решетников.

Ранее, 28 апреля, Путин в ходе своего выступления перед Советом законодателей при Федеральном собрании РФ назвал рост благосостояния народа приоритетной задачей российского правительства. Говоря о росте доходов россиян глава государства заметил, что хотя пока и скромно, но они всё же начинают расти.

До этого, 25 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по повышению благосостояния россиян заявил, что увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года на 18,5% увеличит зарплаты 4,8 млн граждан России.

О том, что правительство проиндексирует МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года стало известно 23 марта. Тогда Мишустин отметил, что власти поставили своей целью в текущем году повышение благосостояния граждан, в том числе путем последовательного увеличения минимального размера оплаты труда темпами выше инфляции.

Комментируя это, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с «Известиями» заявил, что для низкодоходного населения России запланированное повышение МРОТа будет являться ощутимым. Эксперт указал, что основной фактор социальной ориентированности — это помощь низкодоходному населению и борьба с бедностью.