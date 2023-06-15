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АвтоВАЗ перезапустит бывший завод Nissan 17 июня

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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АвтоВАЗ возобновит производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в субботу, 17 июня, сообщил журналистам президент концерна Максим Соколов на брифинге в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 15 июня.

«Мы готовы запустить производство хоть завтра. Ну да, планируется запуск в субботу», — на полях экономического форума подтвердил Соколов.

На заводе предполагается сборка нового кроссовера Lada X-Cross 5, который представили также на форуме ПМЭФ. Автомобиль является копией китайского кроссовера Bestune T77 от концерна FAW.

9 декабря прошлого года в Минпромторге РФ сообщили, что бывшим автозаводом Nissan в Санкт-Петербурге будет управлять АвтоВАЗ. Тогда же вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что производство новых автомобилей на предприятии планируется начать в 2023 году.

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29 марта 2023 года в концерне заявили, что будут выпускать машины Lada на этом предприятии. Отмечалось, что выпуск новых моделей запланирован со II квартала 2023 года. Всего в течение года компания намерена произвести свыше 400 тыс. автомобилей.

26 апреля сообщалось, что бывший петербургский завод Nissan переименуют в ООО «Лада Санкт-Петербург».

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