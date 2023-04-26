Бывший петербургский автозавод Nissan переименуют в «Лада Санкт-Петербург»

Бывший петербургский завод Nissan переименуют в ООО «Лада Санкт-Петербург». Депутаты Северной столицы дали согласие на использование наименования города в названии завода на заседании 26 апреля.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уточнил, что выпуск машин на заводе начнется в середине июня. По его словам, до конца текущего года компания произведет 10 тыс. автомобилей. В 2024 году планируется выпустить до 30 тыс. машин.

9 декабря прошлого года в Минпромторге РФ сообщили, что бывшим автозаводом Nissan в Санкт-Петербурге будет управлять АвтоВАЗ. Тогда же вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что производство новых автомобилей на предприятии планируется начать в 2023 году.

Позднее, 7 февраля, стало известно, что АвтоВАЗ закрыл сделку по приобретению активов Nissan в Санкт-Петербурге. Компания приобрела 99% в уставном капитале ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» и заявила, что к 2027 году планирует нарастить производство на этом заводе до 50–70 тыс. автомобилей в год.

О том, что «АвтоВАЗ» собирается производить автомобили Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, стало известно ранее, 29 марта. Планируется выпускать несколько новых моделей марки со II квартала 2023 года. Всего в течение года компания намерена произвести свыше 400 тыс. автомобилей.