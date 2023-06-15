Bloomberg объяснило рост цен на газ в Европе закрытием месторождения в Нидерландах

Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 30%, превысив отметку в $550 за тыс. куб. м в связи с новостями о том, что Нидерланды намерены закрыть крупнейшее в Евросоюзе (ЕС) месторождение. Об этом 15 июня сообщило агентство Bloomberg.



Уточняется, что правительство Нидерландов намерено навсегда закрыть крупнейшее в Европе газовое месторождение Гронинген на северо-востоке страны менее чем за четыре месяца. По сообщению осведомленных источников агентства, оно будет закрыто 1 октября.



Официальное решение по данному вопросу кабинет министров примет в конце этого месяца, сообщил представитель правительства Нидерландов.

Также резкий рост цен аналитики объясняют сезоном ремонтных работ на заводах по производству сжиженного природного газа (СПГ), а также аварией на СПГ-заводе Hammerfest на севере Норвегии.



Власти решили ускорить закрытие месторождения на фоне массовых жалоб населения на возникающие из-за производства землетрясения. С 2012 года в районе Гронингена снесли более 3 300 зданий из-за того, что проживать в них стало небезопасно. В 2023 году правительство Нидерландов пообещало выделить на компенсацию ущерба жителям района €22 млрд в течение 30 лет.



Месторождение Гронинген является источником топлива для большей части Западной Европы. Его запасы оцениваются в 450 млрд куб. м газа.



Ранее, 9 июня, сообщалось, что стоимость биржевых цен на газ в Европе поднималась выше $350 за 1 тыс. куб. м и ускорила темпы роста на 18,5%.



27 апреля издание The Wall Street Journal заявило, что ограничения на поставку сжиженного природного газа (СПГ) приведут к росту цен на природный газ.

В тот же день президент России Владимир Путин отметил, что мировые цены на природный газ будут расти.