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Гросси предоставили доказательства обстрелов ВСУ Запорожской АЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси в ходе визита на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) продемонстрировали доказательства обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 15 июня, сообщил корреспондент «Известий».

Директор станции Юрий Черничук показал главе МАГАТЭ обстрелянное здание насосной прудоохладителя, которое находится на территории ЗАЭС. Черничук подчеркнул, что по направлению прилета снарядов становится ясно, что здание обстреливалось с украинской стороны.

Кроме того, Гросси были продемонстрированы шандоры — затворы, которые отделяют пруд охладителя АЭС от полностью обмелевшего Каховского водохранилища. На сегодняшний день шандоры герметизированы и пруд «зациклен», отмечает корреспондент.

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Днем ранее Гросси отложил свой визит на ЗАЭС, намеченный на 14 июня, чтобы дать украинской стороне больше времени на подготовку условий для безопасной ротации экспертов организации.

В тот же день врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что восстановить энергетическую инфраструктуру ЗАЭС можно за 1–1,5 месяца. Он добавил, что у властей региона нет проблем в быстром восстановлении инфраструктуры. Потребители энергии у станции есть.

Также 14 июня глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что на Запорожской АЭС не зафиксировано превышений нормативов радиации.

Ранее, 9 июня, Россия уведомила МАГАТЭ о том, что распределительное устройство Запорожской ТЭС, прежде связанное с ЗАЭС, подверглось ударам дронов-камикадзе. Эксперты агентства намерены дать независимую оценку этой информации.

В ночь на 6 июня произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

В тот же день Гросси сказал, что непосредственного риска для безопасности Запорожской АЭС на фоне ситуации с Каховской ГЭС нет.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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