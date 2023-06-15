Глава ФМБА Скворцова сообщила Владимиру Путину об уровне радиации на ЗАЭС

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказала о ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в четверг, 15 июня, сообщила пресс-служба Кремля.

«Идет мониторинг всех радиационных рисков. Всё спокойно: нигде нет никаких превышений нормативов, ситуация под контролем», — сообщила Скворцова.

Также она добавила, что с 1 июня ФМБА приняли на себя медицинское и санитарно-эпидемиологическое обеспечение Энергодара и ЗАЭС: открыли там филиал Нововоронежского центра гигиены и эпидемиологии и приняли большую медицинскую санитарную часть.

«Благодаря тому, что мы уже с декабря [2022 года] начали диспансеризацию в Энергодаре — взрослого, детского населения — мы хорошо познакомились с коллективом, познакомились с проблемами, которые есть на месте. И это помогло нам фактически сохранить весь коллектив: из 540 – 540 трудоустроились и плюс с теми сотрудниками, которые пришли из других центров Федерального медико-биологического агентства», — рассказала глава ФМБА.

Кроме того, Скворцова рассказала об открытии аварийно-дозиметрического медицинского центра и мобильного медицинского дозиметрического отряда. Это позволит в случае аварийных ситуаций грамотно и оперативно помочь пострадавшим.

Она добавила, что агентство уже закупило новое оборудование на 230 млн, поменяло автопарк. По ее словам, сейчас коллектив ожил, совместная работа идет хорошо.

Ранее в этот день советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси с большой вероятностью посетит ЗАЭС в четверг, 15 июня.

14 июня врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что восстановить энергетическую инфраструктуру ЗАЭС можно за 1–1,5 месяца. Он добавил, что у властей региона нет проблем в быстром восстановлении инфраструктуры.

Ранее, 9 июня, Россия уведомила МАГАТЭ о том, что распределительное устройство Запорожской ТЭС, прежде связанное с ЗАЭС, подверглось ударам дронов-камикадзе, эксперты агентства намерены дать независимую оценку этой информации.

7 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что Россия будет предельно жестко отвечать на любые украинские атаки на ЗАЭС. Кроме того, она подчеркнула, что киевский режим, пытаясь диктовать свои условия, отверг предложенные главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси пять принципов по обеспечению безопасности ЗАЭС.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.