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В «Росэнергоатоме» рассказали о дате визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси с большой вероятностью посетит Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в четверг, 15 июня, о чем сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«С высокой степенью вероятности можно сказать, что визит делегации МАГАТЭ во главе с Гросси в четверг все-таки состоится», — сказал Карчаа ТАСС.

Советник гендиректора «Росэнергоатом» добавил, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС будет увеличена вдвое, до четырех человек.

Ядро проблемы: как прошел визит главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Рафаэль Гросси объявил о разработке нового подхода к безопасности станции

Накануне Гросси отложил свой визит на ЗАЭС, намеченный на среду, чтобы дать украинской стороне больше времени на подготовку условий для безопасной ротации экспертов организации.

14 июня врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что восстановить энергетическую инфраструктуру ЗАЭС можно за 1–1,5 месяца. Он добавил, что у властей региона нет проблем в быстром восстановлении инфраструктуры. Потребители энергии у станции есть.

Ранее, 9 июня, Россия уведомила МАГАТЭ о том, что распределительное устройство Запорожской ТЭС, прежде связанное с ЗАЭС, подверглось ударам дронов-камикадзе, эксперты агентства намерены дать независимую оценку этой информации.

В ночь на 6 июня произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

В тот же день Гросси сказал, что непосредственного риска для безопасности Запорожской АЭС на фоне ситуации с Каховской ГЭС нет.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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