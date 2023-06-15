Орешкин сообщил о возвращении в РФ уже половины из уехавших осенью жителей

Половина тех жителей, кто покинул Россию осенью прошлого года после объявления частичной мобилизации, уже вернулась обратно. Об этом заявил 15 июня помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

«У нас с точки зрения населения страны вот эти уехавшие и приехавшие — они сейчас активно возвращаются. Банковская статистика показывает, что уже почти половина из тех, кто осенью уехал, в страну вернулись», — отметил Орешкин.

По его словам, в данном случае для государства очень важен уровень показателя оптимизма у населения.

«Если посмотреть на социологию, то у нас индекс социального оптимизма населения, который считают специалисты, находится на рекордном многолетнем максимуме. Важно, чтобы эта тенденция не развернулась обратно, а продолжалась в позитивном тренде», — заявил помощник президента РФ.

Ранее, 12 мая, президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в концепцию миграционной политики. В соответствии с документом власти должны принять дополнительные меры для снижения оттока россиян за рубеж.

15 марта вице-спикер Совфеда Константин Косачев призвал не делать из уехавших сограждан «оппонентов государства», а давать индивидуальную правовую или судебную оценку их действиям. Кроме того, он указал на необходимость обеспечить условия для возвращения людей на родину.

До этого, 10 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возвращении россиян из Грузии на фоне волнений в республике, заявил, что некоторые граждане России всё время гонятся за чем-то лучшим, не понимая, что искать счастья надо на той стороне, где не сжигают флаги твоей Родины.

В конце октября 2022 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что любой россиянин имеет законное право уехать из страны и беспрепятственно вернуться. Политик напомнила, что это право гарантировано Конституцией России. Она также выразила уверенность в возвращении большинства уехавших из страны.