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Путин поручил создать условия для снижения оттока россиян за рубеж

Путин дополнил концепцию миграционной политики России мерами по снижению оттока населения
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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в концепцию миграционной политики. В соответствии с документом, опубликованным 12 мая на официальном портале правовой информации, власти должны принять дополнительные меры для снижения оттока россиян за рубеж.

«В 2022 году под влиянием изменившихся социально-экономических условий увеличился миграционный отток населения РФ за рубеж. В связи с этим требуется принятие дополнительных мер по созданию финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж», — говорится в указе главы государства.

В частности, упрощается порядок приобретения российского гражданства для тех граждан, которые постоянно проживают на территории страны и имеют хотя бы одного родителя с российским паспортом.

Концепция также дополнена пунктом, в котором говорится о необходимости «создания условий для возвращения, в том числе из-за рубежа», жителей новых регионов России, которые покинули места проживания из-за конфликта на Украине.

Кроме того, упрощенная процедура получения гражданства введена для граждан Белоруссии, Украины, Казахстана и Молдавии.

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В конце октября 2022 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что любой россиянин имеет законное право уехать из страны и беспрепятственно вернуться. Политик напомнила, что это право гарантировано Конституцией России. Она также выразила уверенность в возвращении большинства уехавших из страны россиян.

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