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Набиуллина назвала создание конкурента карте «Мир» устаревшим подходом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Создание конкурента карте «Мир» является устаревшим подходом, поскольку в настоящее время конкуренция уже идет между разными методами платежей. На это указала в среду, 15 июня, глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина в рамках ПМЭФ.

«Звучало (предложение. — Ред.) о создании конкурента карты «Мир», а это немного устаревший подход. У нас не столько конкуренция одной карты с другой картой, сколько конкуренция между разными способами платежей. Есть СБП, есть собственные платежные сервисы банков, QR-коды», — сказала глава ЦБ.

При этом Набиуллина отметила, что ЦБ не против появления конкурента Национальной системе платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») на платежном рынке. По ее словам, Центробанк поддерживает конкуренцию.

«Я ничего не имею против, если участники рынка решат создать дополнительно еще одного конкурента, но они должны сами понять, насколько это выгодно», — сказала она.

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За день до этого заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников также в рамках ПМЭФ заявил «Известиям», что на финансовом рынке РФ ведутся разговоры о создании альтернативы НСПК. При этом он подчеркнул, что НСПК отлично справляется со своими задачами в настоящее время.

В тот же день глава НСПК Владимир Комлев рассказал о развитии как НСПК, так и ее платежных сервисов. По его словам, количество карт «Мир» прирастает по 5,5–6 млн карт ежемесячно. Общее число уже составляет около 210–211 млн.

13 июня Печатников отметил, что к концу следующего года каждая пятая трансакция в магазинах России будет проходить с помощью Pay-сервисов. Он рассказал «Известиям», что Россия находится в числе самых активных стран мира, использующих безналичную оплату.

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