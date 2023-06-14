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Глава НСПК рассказал о динамичном развитии платежной системы «МИР»

Глава НСПК Комлев рассказал «Известиям» о динамичном развитии платежной системы «МИР»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев в среду, 14 июня, в студии МИЦ «Известия» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал о динамичном развитии платежной системы «МИР» и напомнил о ее новых продуктах.

По словам финансиста, развивается как НСПК, так и ее платежные сервисы. Платежная система «МИР» особенно проявила себя, перехватив операции по картам ушедших из России систем.

Количество карт «МИР» очень динамично растет, отметил Комлев.

«Также развивается сервис быстрых платежей: половины нашего стенда посвящена именно им, там тоже много новых инновационных продуктов, сервисов и также объемы растут. Но если говорить про карты «МИР», то количество карт, конечно, прирастает по 5,5, по 6 млн карт ежемесячно», — привел он цифры.

Эта тенденция наблюдалась в 2022 году и продолжилась в первом полугодии 2023-го, отметил Комплев.

«За первые пять месяцев было выпущено порядка 29 млн новых карт россиянами — карт платежной системы «МИР». И их общее количество составляет сегодня в порядке 210–211 млн, если я правильно помню последние цифры», — продолжил глава НСПК.

Также он рассказал о сервисе Mir Pay, внедренном еще в 2017 году. Финансист уточнил, что он доступен на смартфонах операционной системы Android, но такими гаджетами пользуется большинство россиян, поэтому они могут пользоваться сервисом.

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«Mir Pay доступен очень большому количеству россиян, и они могут туда токенизировать карту «МИР» практически любого российского банка», — добавил эксперт.

Накануне заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в преддверии ПМЭФ-2023 отметил, что, по оценке ВТБ, к концу следующего года каждая пятая трансакция в магазинах России будет проходить с помощью Pay-сервисов. Он рассказал «Известиям», что Россия находится в числе самых активных стран мира, использующих безналичную оплату.

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