Бесконтактная сеть: банки отмечают высокий спрос на платежные стикеры

Банки отмечают высокий спрос на платежные стикеры для бесконтактной оплаты. В последние месяцы этот инструмент запустили несколько крупных игроков. С начала января только «Тинькофф» выдал 60 тыс. платежных стикеров Tinkoff Pay, а их пользователями совершено уже более полумиллиона транзакций, рассказали «Известиям» в банке. Платежи с помощью нового аксессуара удобны и занимают меньше времени, чем другие способы, отметили эксперты. При этом ЦБ рекомендует гражданам помнить о правилах безопасности и рисках, характерных для обыкновенной бесконтактной оплаты.

Даешь альтернативу

С декабря прошлого года российские банки начали предлагать клиентам новый инструмент для бесконтактной оплаты — платежные стикеры. Его можно наклеить на смартфон, чехол или другой предмет и расплачиваться, прикладывая к терминалу в торговой точке. В стикер встроен NFC-чип (Near Field Communication), который дает возможность проводить оплату бесконтактно. Новый способ оплаты актуален для многих граждан, так как пока для них нет альтернативы заблокированному с весны 2022 года Apple Pay и оплачивать покупки без помощи «пластика» нет возможности.

Пока новый инструмент предлагает лишь ряд крупных игроков. В частности, запуск платежных стикеров с начала года первым анонсировал «Тинькофф» в середине декабря 2022-го. Следом за ним, в январе, Сбербанк сообщил, что в начале февраля начнет тестировать аналогичный инструмент. В январе о старте выдачи собственных платежных стикеров на смартфоны и доставках рассказали в Альфа-банке, 1 февраля — в МТС Банке.

«Известия» запросили кредитные организации о первых результатах. В «Тинькофф» рассказали, что с декабря 2022 года выдали клиентам 60 тыс. платежных стикеров Tinkoff Pay. С их использованием уже совершено около полумиллиона транзакций. Там уточнили: в январе по результатам тестирования с участием сотрудников и членов их семей банк начал выпуск стикеров для всех потребителей. Их ежедневная эмиссия достигает более 7–8 тыс. единиц, а число оформленных заявок уже превысило 150 тыс., которые граждане получат в ближайшие 14 дней. До конца марта планируется доставить свыше полумиллиона новых платежных инструментов, подчеркнули в организации.

— Платежный стикер возвращает людям привычный способ оплаты телефоном. Наблюдается большой спрос на них. Поэтому мы уже выделили дополнительные производственные мощности, чтобы увеличить объем их производства. Мы рассчитываем, что по итогам первого полугодия число клиентов, оплачивающих покупки с использованием стикера Tinkoff Pay, превысит 1 млн человек, — поделился вице-президент «Тинькофф» Сергей Хромов.

Остальные игроки в настоящее время пока на этапе тестирования технологии. ВТБ тестирует различные варианты наклеек для бесконтактной оплаты и планирует весной запустить их пилотную партию, рассказали в банке. «Сбер» в феврале приступает к масштабному массовому тестированию технологии платежного стикера при участии не менее 100 тыс. человек, рассказали в организации. Платежный стикер — вариант дебетовой карты «Мир» банка. Поэтому параметры его использования аналогичны: за покупки начисляются бонусы «СберСпасибо», а обслуживание бесплатно, если тратить по карте от 5 тыс. рублей в месяц, уточнили там.

В Альфа-банке не ответили на запрос «Известий».

Банки в среднем готовы выпустить для клиентов стикеры стоимостью около 700 рублей. При оплате стикером будет начисляться кешбэк, как и при оплате обычной картой.

Справка «Известий» Для россиян сейчас также доступны и другие способы бесконтактной оплаты. Например, система быстрых платежей, которая позволяет оплачивать товары и услуги в розничных магазинах и Сети с помощью QR-кода. Потребители при наличии интернета могут отсканировать QR-код, который выдаст кассир, или сформировать в приложении банка собственный и показать его на кассе.

Время покажет

Платежные стикеры будут наиболее востребованы среди владельцев айфонов, лишившихся с весны прошлого года возможности оплачивать покупки с помощью Apple Pay, считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. По его словам, главный плюс этого инструмента — это возвращение смартфонам iOS когда-то привычной платежной функции. А минус, как у любой пластиковой карты, — риск потери физического носителя.

Оплаты по таким стикерам настолько же удобны, насколько и привычные бесконтактные платежи через NFC-чипы, согласилась операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева. Это быстро, надежно и просто — не нужно доставать карту и «светить» ее данные. К тому же на самом стикере обычно нет информации о владельце.

— При утере стикера расплачиваться сможет кто угодно на сумму, разрешенную к списанию без подтверждения ПИН-кодом в POS-терминалах. А при оплате в интернет-магазинах данные карты придется вносить каждый раз вручную, в то время как в Apple Pay процесс был автоматизирован, — рассказала Ксения Артемьева.

Однако в «Тинькофф» отмечают, что уровень безопасности стикера такой же, как и у обычной карты. В приложении «Тинькофф» для стикера можно настроить ПИН-код, установить ограничения по операциям и лимит трат, а в случае потери стикера его можно заблокировать.

Сейчас же, когда инструментов для бесконтактной оплаты стало меньше, россияне гарантированно будут переходить на альтернативы, а рынок — диверсифицироваться: отечественные Pay-сервисы, QR-коды, платежные стикеры — все покажут рост, считает Ксения Артемьева. Но заменить полностью ушедшие сервисы появившиеся альтернативы вряд ли смогут, добавила она. По ее словам, Россия по числу пользователей Apple Pay ранее находилась в топ-5 стран в мире.

— Время покажет. Этот аксессуар еще должен найти своего пользователя, — считает Денис Домащенко.

В Центробанке «Известиям» сказали, что рынок уже давно придумал различные форм-факторы для платежных карт. Это и брелоки, и кольца, и те же наклейки. Единственное, напомнили в регуляторе, необходимо помнить о правилах безопасности, так как риски в данном случае аналогичны тем, которые характерны при пользовании обыкновенной бесконтактной картой.