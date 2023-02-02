Выйти за границу: ЦБ расширит доступ банков к международным расчетам
Банкам с базовой лицензией могут позволить открывать корреспондентские счета за рубежом на постоянной основе. Такое предложение зафиксировано в докладе ЦБ, который изучили «Известия». Временное разрешение действует до 31 декабря — некоторые кредитные организации уже им воспользовались, сообщили в регуляторе. На рынке инициативу поддержали. Это помогает проведению расчетов в долларах и евро в условиях санкций против крупных банков. В последнее время такие ограничения вводятся даже против тех организаций, которые не входят в официальные блокирующие списки. Впрочем, небольшим финорганизациям будет сложно открывать счета за границей: скорее на это согласятся банки из дружественных стран, полагают эксперты.
Расчеты по-новому
Небольшие кредитные организации могут получить право открывать корреспондентские счета за границей на постоянной основе. Такая инициатива описана в докладе Центробанка о перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора. Там указано: некоторые крупные банки оказались отрезаны от проведения ряда операций, однако небольшие игроки смогут взять на себя роль расчетных центров. При этом для них нужно будет установить лимит размещения денег за рубежом в доле от капитала.
Так, 24 января американские банки прекратили корреспондентские отношения с Газпромбанком. Он находился в санкционном списке Великобритании и под секторальными ограничениями, при этом в SDN-листе США его не было. Тем не менее клиентам Газпромбанка теперь придется переводить долларовые расчеты в другие кредитные организации. До этого под блокирующие санкции попали «Сбер», ВТБ, Альфа-банк, «Открытие», ПСБ, Росбанк, Совкомбанк и ряд других крупных финорганизаций.
Сейчас для открытия корсчетов за рубежом для банков с базовой лицензией действует временное разрешение — до 31 декабря 2023 года. Отдельные кредитные организации уже воспользовались этим правом, заявили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Там добавили: остатки на счетах в иностранных банках пока незначительны. В конце прошлого года они составляли в среднем 1,4% от совокупного капитала кредитных организаций с базовой лицензией, а по отдельным участникам рынка не превышали 8%.
В банковском сообществе поддержали намерение ЦБ. В Ассоциации банков России рассказали «Известиям», что выступали инициатором этого предложения.
После открытия корсчетов за границей небольшие кредитные организации смогут проводить расчеты в долларах и евро, сообщил директор инвестиционно-торгового департамента Абсолют банка Сергей Михайлов. Однако, по его словам, открыть такие счета в иностранных банках, которые специализируются на проведении международных платежей, для кредитных организаций с базовой лицензией достаточно сложно. А сотрудничество с мелкими иностранными банками может нести финансовые риски.
Кроме того, крупные подсанкционные банки не смогут проводить расчеты через небольшие организации даже после открытия ими корсчетов за границей. Такие платежи будут иметь статус санкционных и нести риски наложения вторичных ограничений со стороны Запада, добавил Сергей Михайлов.
Однако ЦБ разрешил передавать клиентов из одного банка в другой без проверки в новой финорганизации, подчеркнул председатель правления АКБ «Держава» Алексей Скородумов. Он пояснил: так в небольшой банк можно мгновенно перевести клиента вместе с его остатком на счете, и после этого отправить валютный платеж. Именно с этим были связаны разговоры об упрощении лицензирования новых кредитных организаций — чтобы крупные игроки могли создать дружественные банки под такие операции, а не договариваться с уже существующими.
Однако в рамках временного разрешения мало какие иностранные банки будут рассматривать открытие счета за рубежом, так как сам процесс может занимать до полугода, отметил Алексей Скородумов. Поэтому, по его мнению, следует предоставить такую возможность навсегда. Это поможет проводить расчеты в долларах и евро, но в ограниченном формате, считает эксперт. Он объяснил: банки из дружественных стран часто разрешают платить в долларах и евро, однако только внутри страны, без международных посредников и внешнего контроля.
Преграды остаются
На фоне нынешней геополитической ситуации большинство крупнейших российских банков с универсальной лицензией находятся под санкциями и фактически не могут осуществлять международные расчеты, подчеркнул основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. В первую очередь это серьезно затрудняет деятельность их клиентов.
Разрешение открывать корсчета за границей для финорганизаций с базовой лицензией позволит им самостоятельно проводить операции в иностранной валюте. Однако в реальности такие компании вряд ли смогут начать сотрудничество с европейскими или американскими банками. Скорее всего, небольшие кредитные организации будут пользоваться аналогичным решением в странах ближнего зарубежья и Азии, считает эксперт.
С этим согласен директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. По его словам, для любой российской финорганизации открыть корсчет на Западе или в США намного проблематичнее, чем в Азиатском регионе. Кроме того, использовать банки с базовой лицензией в качестве расчетных центров для санкционных организаций также будет затруднительно из-за риска вторичных ограничений. Все российские компании проходят тщательный комплаенс-контроль, зачастую даже в ручном формате, отметил эксперт.
Получив возможность открывать корсчета за рубежом, банки с базовой лицензией сейчас используют этот канал в тестовом режиме и предпочитают проводить основной объем платежей через крупные российские финорганизации, добавил Константин Бородулин. По его словам, бюджет, который небольшие банки могут потратить на открытие и поддержание нового направления, ограничен.
Наиболее реалистичный вариант — открытие небольшими банками корреспондентских счетов в дружественных странах в их национальных валютах, считает генеральный директор АКРА Михаил Сухов. По его словам, во многом такие решения также будут зависеть от позиции регуляторов этих государств. При этом их возможности ограничены, как видно, например, по отказу от работы с картами «Мир». Поэтому эксперимент может не ограничиться 2023 годом.