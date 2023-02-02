Выйти за границу: ЦБ расширит доступ банков к международным расчетам

Банкам с базовой лицензией могут позволить открывать корреспондентские счета за рубежом на постоянной основе . Такое предложение зафиксировано в докладе ЦБ , который изучили «Известия». Временное разрешение действует до 31 декабря — некоторые кредитные организации уже им воспользовались, сообщили в регуляторе. На рынке инициативу поддержали. Это помогает проведению расчетов в долларах и евро в условиях санкций против крупных банков . В последнее время такие ограничения вводятся даже против тех организаций, которые не входят в официальные блокирующие списки. Впрочем, небольшим финорганизациям будет сложно открывать счета за границей: скорее на это согласятся банки из дружественных стран, полагают эксперты.

Расчеты по-новому

Небольшие кредитные организации могут получить право открывать корреспондентские счета за границей на постоянной основе . Такая инициатива описана в докладе Центробанка о перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора. Там указано: некоторые крупные банки оказались отрезаны от проведения ряда операций, однако небольшие игроки смогут взять на себя роль расчетных центров . При этом для них нужно будет установить лимит размещения денег за рубежом в доле от капитала.

Выйти за границу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Так, 24 января американские банки прекратили корреспондентские отношения с Газпромбанком. Он находился в санкционном списке Великобритании и под секторальными ограничениями, при этом в SDN-листе США его не было. Тем не менее клиентам Газпромбанка теперь придется переводить долларовые расчеты в другие кредитные организации. До этого под блокирующие санкции попали «Сбер», ВТБ, Альфа-банк, «Открытие», ПСБ, Росбанк, Совкомбанк и ряд других крупных финорганизаций.

Сейчас для открытия корсчетов за рубежом для банков с базовой лицензией действует временное разрешение — до 31 декабря 2023 года. Отдельные кредитные организации уже воспользовались этим правом, заявили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Там добавили: остатки на счетах в иностранных банках пока незначительны. В конце прошлого года они составляли в среднем 1,4% от совокупного капитала кредитных организаций с базовой лицензией, а по отдельным участникам рынка не превышали 8%.

Справка «Известий» ЦБ разделил лицензии для банков на базовые и универсальные с июня 2017 года. Кредитные организации из первой группы обязаны иметь капитал в размере не менее 300 млн рублей, а вторые — не менее 1 млрд. Кроме того, банки с базовой лицензией изначально были значительно ограничены в работе с иностранными юрисдикциями, в том числе не могли открывать корсчета за рубежом. Летом прошлого года в Госдуме приняли поправки, которые временно сняли этот запрет. Сейчас в России работает 101 банк с базовой лицензией и 225 — с универсальной.

В банковском сообществе поддержали намерение ЦБ . В Ассоциации банков России рассказали «Известиям», что выступали инициатором этого предложения.

После открытия корсчетов за границей небольшие кредитные организации смогут проводить расчеты в долларах и евро , сообщил директор инвестиционно-торгового департамента Абсолют банка Сергей Михайлов. Однако, по его словам, открыть такие счета в иностранных банках, которые специализируются на проведении международных платежей, для кредитных организаций с базовой лицензией достаточно сложно . А сотрудничество с мелкими иностранными банками может нести финансовые риски.

Выйти за границу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Кроме того, крупные подсанкционные банки не смогут проводить расчеты через небольшие организации даже после открытия ими корсчетов за границей. Такие платежи будут иметь статус санкционных и нести риски наложения вторичных ограничений со стороны Запада, добавил Сергей Михайлов.

Однако ЦБ разрешил передавать клиентов из одного банка в другой без проверки в новой финорганизации , подчеркнул председатель правления АКБ «Держава» Алексей Скородумов. Он пояснил: так в небольшой банк можно мгновенно перевести клиента вместе с его остатком на счете, и после этого отправить валютный платеж. Именно с этим были связаны разговоры об упрощении лицензирования новых кредитных организаций — чтобы крупные игроки могли создать дружественные банки под такие операции, а не договариваться с уже существующими .

Однако в рамках временного разрешения мало какие иностранные банки будут рассматривать открытие счета за рубежом , так как сам процесс может занимать до полугода, отметил Алексей Скородумов. Поэтому, по его мнению, следует предоставить такую возможность навсегда . Это поможет проводить расчеты в долларах и евро, но в ограниченном формате, считает эксперт. Он объяснил: банки из дружественных стран часто разрешают платить в долларах и евро, однако только внутри страны, без международных посредников и внешнего контроля.

Преграды остаются

На фоне нынешней геополитической ситуации большинство крупнейших российских банков с универсальной лицензией находятся под санкциями и фактически не могут осуществлять международные расчеты, подчеркнул основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. В первую очередь это серьезно затрудняет деятельность их клиентов.

Выйти за границу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Разрешение открывать корсчета за границей для финорганизаций с базовой лицензией позволит им самостоятельно проводить операции в иностранной валюте . Однако в реальности такие компании вряд ли смогут начать сотрудничество с европейскими или американскими банками . Скорее всего, небольшие кредитные организации будут пользоваться аналогичным решением в странах ближнего зарубежья и Азии , считает эксперт.

С этим согласен директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. По его словам, для любой российской финорганизации открыть корсчет на Западе или в США намного проблематичнее, чем в Азиатском регионе. Кроме того, использовать банки с базовой лицензией в качестве расчетных центров для санкционных организаций также будет затруднительно из-за риска вторичных ограничений. Все российские компании проходят тщательный комплаенс-контроль, зачастую даже в ручном формате, отметил эксперт.

Выйти за границу Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Получив возможность открывать корсчета за рубежом, банки с базовой лицензией сейчас используют этот канал в тестовом режиме и предпочитают проводить основной объем платежей через крупные российские финорганизации, добавил Константин Бородулин. По его словам, бюджет, который небольшие банки могут потратить на открытие и поддержание нового направления, ограничен.