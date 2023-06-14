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В ВТБ подтвердили обсуждение участниками рынка создание альтернативы НСПК

В ВТБ сообщили об участии банка в обсуждении создания альтернативы НСПК
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Фото: РИА Новости/Андраник Казарян
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На финансовом рынке ведутся разговоры о создании альтернативы Национальной системе платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»), и ВТБ участвует в обсуждении инициативы, подтвердил «Известиям» заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников 14 июня в рамках ПМЭФ-2023.

Ранее об обсуждении этой идеи в интервью РБК заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Мы всегда выступаем за здоровую конкуренцию, в том числе в части платежных систем и сервисов. Однако запуск новой системы — это большая ответственность и шаг, требующий значительных инвестиций для обеспечения качества, надежности и безопасности. Надо понимать, что это в перспективе даст клиентам, банкам и всей платежной инфраструктуре России», — сказал «Известиям» Печатников.

При этом он подчеркнул, что НСПК отлично справляется со своими задачами в настоящее время. Как он объяснил, особую роль система сыграла в критический момент введения антироссийских санкций — карты «Мир» смогли практически полноценно заместить ушедшие с рынка Visa и MasterCard.

«Когда мы поймем, что новая система даст конечному клиенту, какой альтернативный набор продуктов и сервисов сможет предложить, тогда можно будет заняться этим вопросом в практической плоскости», — заключил Печатников.

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Ранее в этот день глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев в студии МИЦ «Известия» на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о развитии как НСПК, так и ее платежных сервисов. По его словам, количество карт «Мир» прирастает по 5,5–6 млн карт ежемесячно. Общее число уже составляет около 210–211 млн.

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