Аналитики спрогнозировали восстановление рынка бесконтактной оплаты в РФ

По оценке ВТБ, к концу следующего года каждая пятая трансакция в магазинах России будет проходить с помощью Pay-сервисов, рассказали «Известиям» в кредитной организации 13 июня.

Как подчеркнул заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, Россия находится в числе самых активных стран мира, использующих безналичную оплату.

«По данным ЦБ РФ, за последние пять лет ее доля в розничном обороте выросла с 58% до 78% по итогам 2022 года. До введения санкций сегмент PAY-платежей в нашей стране развивался очень активно: например, четверть покупок по картам ВТБ по итогам 2021 года проходила с помощью смартфонов и других мобильных устройств. Уход западных игроков с этого рынка поставил вопрос о замене их новыми сервисами. Мы понимаем, что карты — это надежный, но пройденный этап, и они продолжат вытесняться альтернативными способами оплаты, даже в условиях санкций», — сказал Печатников.

Он уточнил, что банки и регулятор активно развивают новые способы оплаты с отказом от пластика, пользователи активно подключают Mir Pay, растет доля платежей по QR-кодам Системы быстрых платежей (СБП), появляются цифровые кошельки для оплаты у крупных финансовых игроков, запускаются платежные стикеры.

«С учетом роста числа новых технологий мы рассчитываем, что к концу 2024 года доля Pay-платежей наших клиентов может достигнуть уже 20–22% и в дальнейшем продолжит замещать операции по пластику», — добавил зампред ВТБ.

Ранее, 16 марта, эксперты рассказали «Известиям», что перед оплатой по QR-коду товара покупателям нужно как можно внимательнее проверять все детали — реквизиты, итоговую сумму, наименование получателя.

Так бесконтактная оплата будет безопасной. Также он не советуют сканировать QR-коды, если нет уверенности в их подлинности. Для проверки кодов с низким уровнем доверия (например, на плакатах, листовках и наклейках) рекомендуется использовать специальные сканеры от производителей антивирусного ПО, например Free QR Scanner от Avira, Kaspersky QR Scanner или Trend Micro QR Scanner — такие приложения помогут обнаружить вредоносный контент или фишинговые сайты.