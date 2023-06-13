Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине оценили ущерб от прорыва Каховской ГЭС в €1,5 млрд
Происшествия
В Краснодарском крае загорелся нефтеперерабатывающий завод
Мир
The Times узнала о попытках Джонсона убедить Сунака присвоить титул его отцу
Общество
Тело еще одного погибшего нашли в зоне затопления в Херсонской области
Спорт
Стадион футбольного клуба «Монца» могут назвать в честь Берлускони
Наука и техника
SpaceX запустила на орбиту 72 мини-спутника Transporter-8
Общество
Минпромторг поддержал инициативу разрешить покупку авто за счет средств маткапитала
Общество
В Минводах задержали участника нападения банды Басаева на Дагестан в 1999 году
Мир
Столтенберг заявил о возможном вступлении Швеции в НАТО уже в июле
Экономика
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 28 апреля
Недвижимость
За год квартиры в новостройках России подешевели на 3%
Общество
Синоптик пообещал москвичам летнюю жару на этой неделе

Аналитики спрогнозировали восстановление рынка бесконтактной оплаты в РФ

ВТБ: к концу 2024-го каждая пятая трансакция в магазинах будет проходить с помощью Pay-сервисов
0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По оценке ВТБ, к концу следующего года каждая пятая трансакция в магазинах России будет проходить с помощью Pay-сервисов, рассказали «Известиям» в кредитной организации 13 июня.

Как подчеркнул заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, Россия находится в числе самых активных стран мира, использующих безналичную оплату.

«По данным ЦБ РФ, за последние пять лет ее доля в розничном обороте выросла с 58% до 78% по итогам 2022 года. До введения санкций сегмент PAY-платежей в нашей стране развивался очень активно: например, четверть покупок по картам ВТБ по итогам 2021 года проходила с помощью смартфонов и других мобильных устройств. Уход западных игроков с этого рынка поставил вопрос о замене их новыми сервисами. Мы понимаем, что карты — это надежный, но пройденный этап, и они продолжат вытесняться альтернативными способами оплаты, даже в условиях санкций», — сказал Печатников.

Он уточнил, что банки и регулятор активно развивают новые способы оплаты с отказом от пластика, пользователи активно подключают Mir Pay, растет доля платежей по QR-кодам Системы быстрых платежей (СБП), появляются цифровые кошельки для оплаты у крупных финансовых игроков, запускаются платежные стикеры.

Вышли на замену: чем пользуются россияне вместо Apple Pay и Google Pay
Платежные системы от цифровых гигантов перестали работать в России год назад

«С учетом роста числа новых технологий мы рассчитываем, что к концу 2024 года доля Pay-платежей наших клиентов может достигнуть уже 20–22% и в дальнейшем продолжит замещать операции по пластику», — добавил зампред ВТБ.

Ранее, 16 марта, эксперты рассказали «Известиям», что перед оплатой по QR-коду товара покупателям нужно как можно внимательнее проверять все детали — реквизиты, итоговую сумму, наименование получателя.

Так бесконтактная оплата будет безопасной. Также он не советуют сканировать QR-коды, если нет уверенности в их подлинности. Для проверки кодов с низким уровнем доверия (например, на плакатах, листовках и наклейках) рекомендуется использовать специальные сканеры от производителей антивирусного ПО, например Free QR Scanner от Avira, Kaspersky QR Scanner или Trend Micro QR Scanner — такие приложения помогут обнаружить вредоносный контент или фишинговые сайты.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023