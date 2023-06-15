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«Росатом» спрогнозировал развитие атомной энергетики на востоке РФ с 2030-х годов

Глава «Росатома» Лихачев: с 2030-х годов атомная энергетика будет активно развиваться на востоке РФ
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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С 2030-х годов атомная энергетика будет активно развиваться на востоке России. Такой прогноз сделал глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в четверг, 15 июня, выступая на сессии ПМЭФ в Санкт-Петербурге, посвященной развитию Северного морского пути (СМП).

По его словам, в настоящее время в зауральской части России практически отсутствуют атомные электростанции (АЭС), однако, по его мнению, уже с конца 2020-х годов эта ситуация начнет меняться.

«За Уралом практически нет АЭС. Только Белоярская АЭС, а также малые Билибинская АЭС и ПАТЭС на Чукотке. Мне кажется, что в конце 2020-х, в 2030-е годы будет движение атомной энергетики на восток страны. Конечно, с учетом специфики Арктики, в том числе в экологическом аспекте», — отметил Лихачев.

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В ходе выступления Лихачев также спрогнозировал заказ как минимум 15 плавучих атомных энергоблоков для работы вдоль СМП. По словам Лихачева, один блок обладает мощностью от 50 до 100 МВт, всего на борту будет по два. Он отметил, что эта технология очень востребована в условиях Арктики с учетом соотношения параметров, востребованности и экономических показателей.

В конце мая Лихачев заявил, что перед «Росатомом» стоит задача до 2035 года построить 17 энергоблоков в России. При этом он отмечал, что развитие атомной энергетики позволяет сократить на несколько сотен тысяч тонн выбросы СО2 ежегодно, поэтому работа в этом направлении имеет особое значение.

Глава госкорпорации также рассказал, что «Росатом» в настоящее время реализует ряд флагманских проектов, которые ранее еще не воплощались в жизнь.

Это плавучая атомная станция и наземные малые станции в Якутии, которые, по словам Лихачева, крайне востребованы рынком. Также это первый на планете реактор четвертого поколения БРЕСТ, средняя мощность которого составит около 300 МВт, что является востребованным размером в атомной энергетике. Он будет расположен в городе Северске Томской области.

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