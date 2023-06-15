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«Росатом» прогнозирует заказ 15 плавучих атомных энергоблоков для Севморпути
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«Росатом» прогнозирует заказ 15 плавучих атомных энергоблоков для Севморпути

Глава «Росатома» Лихачев: прогнозируется минимум 15 заказов атомных энергоблоков для СМП
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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В госкорпорации «Росатом» спрогнозировали заказ как минимум 15 плавучих атомных энергоблоков для работы вдоль Северного морского пути (СМП). Об этом в четверг, 15 июня, заявил глава холдинга Алексей Лихачев.

«Мы, по самым скоромным подсчетам, видим заказ где-то 15 плавучих энергоблоков вдоль линии Северного морского пути. Причем заказ в том числе от наших энергетических компаний», — сказал он в ходе сессии, посвященной развитию СМП на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).

По словам Лихачева, один блок обладает мощностью от 50 до 100 МВт, всего на борту будет по два. Эта технология очень востребована в условиях Арктики с учетом соотношения параметров, востребованности и экономических показателей.

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Накануне министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в ходе сессии в рамках ПМЭФ заявил о заинтересованности стран в развитии Северного морского пути. По его словам, в РФ прилагают все усилия, чтобы СМП был выгоден России и доступен всему миру. Министр отметил, что в стране строятся десять новых ледоколов, аварийно-спасательный флот, который обеспечивает полное покрытие трассы СМП.

До этого, 24 мая, представитель по вопросам развития Арктики «Росатома» Владимир Панов заявил, что число рейсов судов по СМП в ближайшие семь лет может вырасти более чем в два раза. Он также напомнил, что уже через год планируется открыть круглогодичную навигацию по СМП. В настоящее время ежегодно насчитывается около 1,5–1,6 тыс. судорейсов, однако к 2030-му их количество может возрасти до 4 тыс., уточнили в «Росатоме».

17 мая президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в реализации государством крупных инфраструктурных проектов, аналогичных запуску круглогодичного движения судов по Северному морскому пути.

Северный морской путь — кратчайший водный маршрут между европейской частью РФ и Дальним Востоком.

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