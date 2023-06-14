Чекунков рассказал о заинтересованности стран в развитии Северного морского пути

Объединенные Арабские Эмираты внимательно следят за тем, как Россия создает новый альтернативный маршрут, уже претендующий на существенную долю мирового рынка морских перевозок в ближайшие 10 лет, развивая Северный морской путь (СМП), рассказал «Известиям» 14 июня на полях ПМЭФ в Санкт-Петербурге министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Достаточно сказать, что за последние семь лет грузооборот по СМП вырос в восемь раз и в следующий семь лет должен достичь 200 млн т», — уточнил он.

Министр отметил, что РФ в том числе строит 10 новых ледоколов, аварийно-спасательный флот, обеспечивает полное покрытие трассы СМП.

«Но, конечно, сами грузоотправители должны создавать флот. В этой части, кто первый его создаст, тот и займет большую долю этого рынка. Как минимум серьезная заявка со стороны Эмиратов существует, конечно, это и Китайская Народная Республика. Аналогичные обсуждения у нас были в рамках визита в Индию», — добавил Чекунков.

Как он подчеркнул, напряженность, которая в настоящее время наблюдается в Южно-Китайском море, агрессивные действия флота США в Тихом океане заставляют людей задуматься о том, что неправильно иметь одну транспортную нить, связывающую Азию с Европой.

«Северный морской путь обязан быть, и мы прилагаем все усилия, чтобы он был в первую очередь выгоден России, но доступен всему миру», — заключил Чекунков.

Ранее, 24 мая, представитель по вопросам развития Арктики госкорпорации «Росатом» Владимир Панов заявил, что число рейсов судов по СМП в ближайшие семь лет может вырасти более чем в два раза. Он также напомнил, что уже через год планируется открыть круглогодичную навигацию по СМП. В настоящее время ежегодно насчитывается около 1,5–1,6 тыс. судорейсов, однако к 2030-му их количество может возрасти до 4 тыс., уточнили в «Росатоме».

18 мая политолог Василий Колташов рассказал «Известиям», что Северный морской путь может стать самым безопасным маршрутом, связывающим Россию и Китай. Он подчеркнул, что СМП надежно защищен от воздействия недружественных стран коллективного Запада.

Северный морской путь — кратчайший водный маршрут между европейской частью РФ и Дальним Востоком.