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Перевозки по Севморпути могут вырасти более чем вдвое

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Количество рейсов судов по Северному морскому пути (СМП) в ближайшие семь лет может вырасти более чем в два раза, считает представитель по вопросам развития Арктики госкорпорации «Росатом» Владимир Панов. Он напомнил, что уже через год планируется открыть круглогодичную навигацию по СМП.

Так, если сегодня ежегодно насчитывается около 1,5–1,6 тыс. судорейсов, то к 2030-му их количество может возрасти до 4 тыс., считают в госкорпорации.

«Планируется, что в 2024 году объемы перевозок составят 80 млн т, увеличившись за два года почти в 2,4 раза с 34 млн т в 2022 году. План 2030 года — 150 млн т, а 2035 года — 220 млн т. По нашим оценкам, показатели могут быть и выше, учитывая, что с 2024 года впервые в истории будет открыта круглогодичная навигация на восточном направлении Севморпути. При этом количество судорейсов вырастет с 1,5–1,6 тыс. в 2022 году до 4 тыс. в 2030–2035 годах», — отметил Владимир Панов.

Эти показатели говорят о том, что СМП развивается «в соответствии с оптимистичными прогнозами», подчеркнул представитель «Росатома».

Напомним, что в России действует одноименный федеральный проект, посвященный развитию этой важнейшей судоходной магистрали. Помимо прочего, проект включает развитие инфраструктуры по пути следования судов и современного атомного флота, который мог бы осуществлять «проводки». Отдельное внимание планируется уделить исследованиям акватории Севморпути для сохранения окружающей среды и хрупкой экологии Арктики.

Северный морской путь — кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Протяженность пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5,6 тыс. км. Он является важнейшим транспортным коридором национального и мирового значения, подчеркивали ранее в правительстве РФ.

Узнать больше о потенциале русской Арктики и о том, как формировались ее современные границы, можно в специальном проекте «Известий» «Россия без границ».

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