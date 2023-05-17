Путин выразил уверенность в реализации РФ крупных инфраструктурных проектов

Есть основания полагать, что Россия сможет реализовать свои масштабные инфраструктурные проекты, аналогичные запуску круглогодичного движения судов по Северному морскому пути. Об этом в среду, 17 мая, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, которое он провел по видеосвязи.

«Текущая конъюнктура дает нам основания рассчитывать на то, что все наши проекты такого характера будут реализовываться», — сказал президент.

Он подчеркнул, что в настоящий момент наблюдается рост промышленного производства.

«У нас в целом положительные прогнозы развития экономики на этот год», — добавил глава государства.

Новость дополняется.