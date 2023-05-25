Лихачев рассказал о ситуации со строительством атомных энергоблоков в России

В России для достижения доли атомной энергогенерации в размере 25% от общей выработки электроэнергии требуется строительство 17 энергоблоков к 2035 году. О ситуации с развитием атомной энергетики в стране «Известиям» рассказал 25 мая генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«На сегодняшний день мы находимся на уровне 20% генерации электричества в стране. В Санкт-Петербурге, на северо-западе, эта доля составляет около 46–48%. В центральной части России тоже больше 40%. Президент РФ решил, что в 2040-е годы необходимо выходить на величину в 25% атомной энергогенерации», — рассказал он.

По его словам, такая задача является вызовом для корпорации, так как в течение ближайших десяти лет придется столкнуться с выводом из эксплуатации около десятка блоков серии РБМК.

«Какие-то из них могут чуть продляться, но большинство придется выводить в режиме реального времени. Поэтому только до 2035 года нам нужно построить 17 блоков. Два из них уже в стадии высокой готовности — это Курская АЭС. Два разворачиваются дополнительно на Ленинградской АЭС, предприятие уже законтрактовано, идут работы на площадке. Два еще на Смоленской АЭС. Потом два еще добавятся на Курской, когда сдадим предыдущие два», — перечислил Лихачев.

Также «Росатом» реализует ряд флагманских проектов, которые ранее еще не воплощались в жизнь.

«Это плавучая атомная станция, наземные малые станции в Якутии, они небольшие и крайне востребованные рынком. Также это первый на планете реактор четвертого поколения БРЕСТ. Его средняя мощность будет 300 МВт, что является востребованным размером в атомной энергетике. Он будет расположен в городе Северске Томской области и будет реализовываться в формате промышленного энергетического комплекса», — указал Лихачев.

Среди прочего «Росатом» строит реакторы, которые составляют основу зеленой атомной энергетики. Они качественно отличаются от большинства построенных энергоблоков.

«А мы строим реакторы на так называемых тепловых нейтронах, водо-водяные реакторы, работающие как с замедлителем, так и с теплоносителем. А есть быстрые реакторы на металлическом теплоносителе, на натрии или на свинце. На них мы получим практически безотходную атомную энергетику, совершенно другую экономику. Как раз такие промышленные комплексы мы экспериментально реализуем в Томской области, а также в городе Заречном Свердловской области. Это столица быстрых реакторов БН-600 и БН-800, единственных в мире промышленных объектов, которые являются основой зеленой атомной энергетики», — сказал глава корпорации.

По словам Лихачева, развитие атомной энергетики позволяет сократить нескольких сотен тысяч тонн выбросов СО2 ежегодно, поэтому работа в этом направлении имеет особое значение.

«Если бы все 400 ГВт атомной электроэнергии, которые сейчас добывают в мире, мы вдруг остановили по каким-то причинам, то нам бы потребовалось в два раза больше лесов нейтрализации СО2, чем есть сейчас. Так что атомные энергетики — это еще одни такие легкие планеты. Это в полной мере относится к Российской Федерации. С точки зрения технологий и нашего глобального лидерства, экологии и зеленой повестки люди заинтересованы в развитии атомной энергетики, это показывают социсследования. Руководство страны, президент и правительство ставят такие задачи, причем задачи, как всегда, амбициозные», — заключил он.

Ранее Лихачев также рассказал о проведении работ по ликвидации полигона токсичных отходов «Красный Бор» в Ленинградской области. По его словам, работы завершатся к 2025 году.

Также глава «Росатома» рассказал о строительстве в России семи экотехнопарков для обезвреживания отходов I и II классов опасности. Реализация этих проектов является частью плана по комплексной борьбе с промышленными отходами, которые наносят непоправимый вред природе и человеку.