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Строительный кран с рабочим внутри упал на автомобили в Новосибирске

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Фото: Соцсети
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Башенный кран с рабочим внутри упал на стройке «Европейского берега» в Новосибирске, в результате чего крановщик погиб. Об этом сообщили в местном управлении МВД в четверг, 15 июня. Видео с места происшествия появилось в распоряжении «Известий».

«В 9:15 (05:15 по мск) в полицию поступило сообщение об обрушении строительного крана в Октябрьском районе Новосибирска на улице В. Заровного. Установлено, что погибла женщина-крановщица 1966 года рождения», — говорится в сообщении УМВД.

На кадрах видно, что башня крана упала, перевалившись за пределы строительной площадки жилого комплекса на территорию парковки. По предварительным данным, повреждены оказались восемь автомобилей.

В настоящее время на месте работают сотрудники следственного комитета и прокуратуры. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее, 28 апреля, башенный кран рухнул в Кирове на стройке школы. По информации «Известий», рабочий погиб. Следственным управлением СК по Кировской области возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть.

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