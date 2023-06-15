Строительный кран с рабочим внутри упал на автомобили в Новосибирске
Башенный кран с рабочим внутри упал на стройке «Европейского берега» в Новосибирске, в результате чего крановщик погиб. Об этом сообщили в местном управлении МВД в четверг, 15 июня. Видео с места происшествия появилось в распоряжении «Известий».
«В 9:15 (05:15 по мск) в полицию поступило сообщение об обрушении строительного крана в Октябрьском районе Новосибирска на улице В. Заровного. Установлено, что погибла женщина-крановщица 1966 года рождения», — говорится в сообщении УМВД.
На кадрах видно, что башня крана упала, перевалившись за пределы строительной площадки жилого комплекса на территорию парковки. По предварительным данным, повреждены оказались восемь автомобилей.
В настоящее время на месте работают сотрудники следственного комитета и прокуратуры. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее, 28 апреля, башенный кран рухнул в Кирове на стройке школы. По информации «Известий», рабочий погиб. Следственным управлением СК по Кировской области возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть.