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Башенный кран упал на стройке школы в Кирове

Башенный кран упал на стройке школы в Кирове, рабочий погиб
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Фото: соцсети
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Башенный кран рухнул в Кирове в пятницу, 28 апреля, на стройке школы. По информации «Известий», рабочий погиб.

Инцидент произошел на улице Воровского, 127, за спортивным комплексом «Дымка» вблизи Зубаревского леса.

Причины обрушения устанавливаются. Следственным управлением следственного комитета по Кировской области возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть.

«На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — сказано в сообщении СУ СК по региону.

Строительством школы занимается строительная компания «Монолит».

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В Пензе в июне 2022 года на стройплощадке башенный кран упал на охранника, мужчина умер. Конструкция не выдержала сильных порывов ветра и рухнула прямо на будку, где в это время находился сотрудник охраны.

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