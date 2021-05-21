Братская могила: в коллекторе под Таганрогом погибли 10 рабочих

Трагедия случилась в Ростовской области 21 мая — по меньшей мере 10 рабочих погибли и еще несколько человек находятся в реанимации из-за утечки газа в очистных сооружениях поселка Дмитриадовка. СКР расследует уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц. Подробности — в материале «Известий».

Погибла целая бригада

В Ростовской области выброса метана привел к гибели людей.

— Сегодня погибли люди в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района, где при проведении аварийно-восстановительных работ на очистных сооружениях водоканала произошёл выброс метана , — сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Мэр Таганрога Андрей Лисицкий уточнил, что погибших (на15.30 по Москве) 10 человек, 8 рабочих доставлены в медучреждения. Как минимум еще один рабочий находится внутри, о его состоянии не сообщается, ведутся спасательные работы.

— Они находятся в состоянии разной степени тяжести. Сейчас сложно сказать, все ли были извлечены. Там откачивали воду, полностью ли откачали, я пока не готов сказать , — уточнил Лисицкий.

Братская могила Автомобили скорой помощи и МЧС РФ у очистных сооружений канализации в Ростовской области, где произошла авария Фото: РИА Новости/МЧС РФ

В региональном управлении Следственного комитета России возбуждено дело по факту трагедии.

«В результате отравления, пострадали рабочие МУП «Управление Водоканал» г. Таганрога (...) Количество погибших устанавливается. По данному факту органами СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (...) В настоящее время сотрудники следственного управления, проводят осмотр места происшествия, изымают необходимую документацию в МУП «Управление Водоканал» г. Таганрога» , — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе администрации Таганрога пояснили, что авария произошла непосредственно на насосной станции сырого осадка.

«Лезут в братскую могилу»

Летопись трагедий, подобных таганрогской, ведется, пожалуй, с тех самых пор, как человечество начало вести подземные работы. Метан, не имеющий ни цвета, ни запаха, выделяется при гниении органических веществ под действием бактерий. В народе его еще называют болотным или рудничным газом.

При высокой концентрации метана человек погибает мгновенно, это очень опасное вещество, пояснил «Известиям» военный химик Александр Самотканов.

— Когда человек вдыхает метан, сразу наступает удушье. Опасность канализационных коллекторов в том, что, если их долго не чистить, внутри ядовитых отходов скапливается опасный объем метана. Поэтому при подобных работах важно применять средства индивидуальные защиты. Хорошо работает противогаз с коробкой против метана. Недолго, правда, — всё зависит от фильтрующего элемента, — но защищает. Второе — работники должны были подготовить коллектор, где происходила очистка. Туда вводят дегазирующее вещество, которое вступает в реакцию с метаном и поглощает его. Метан либо исчезает, либо его количество сокращается до безопасного. Работники должны были это знать, — говорит Самотканов.

Братская могила Фото: СК РФ по Ростовской области

Болотный газ скапливается в низинах, малопроветриваемых местах, ямах — поэтому коллектор для него идеальное место, говорит другой собеседник «Известий», столичный спасатель, пожелавший остаться неназванным. По его мнению, большое количество жертв при выбросе газа в коллектор часто связано с неграмотными действиями рабочих, нарушением производственного процесса и отсутствием необходимого оборудования для проведения работ.

— Один пытается спасти второго, второй третьего и, увы, гибнут все. Получается, что люди лезут в братскую могилу. Это показатель того, что у людей не было с собой газоанализаторов, нет понимания работы — всем лезть в коллектор нельзя. На таких работах должна быть радиосвязь, СИЗОДы (средства индивидуальной защиты органов дыхания — прим. «Известий»). У работников должны были быть и средства спасения , — говорит спасатель.

Яркой иллюстрацией того, как гибнут сразу несколько работников, едва не стала история с уральскими слесарями в 2016 году. Один из них чистил колодец коллектора и надышался парами метана и аммиака, потерял силы, едва стоял на ногах. К нему на помощь спустились двое коллег. Им тоже тут же стало плохо. К счастью, они успели предварительно оповестить спасательный отряд о случившемся ЧП. Спасатели подоспели в тот момент, когда один из рабочих уже захлебывался канализационной водой. Аварийщик обвязал веревкой самого слабого и вытащил на поверхность, другие смогли выбраться самостоятельно.

Скорбная летопись

В сентябре прошлого года два сотрудника «Водоканала» погибли в Забайкалье. Третий их коллега выжил благодаря усилиям медиков. По информации регионального управления МВД, ремонтники надышались «продуктами разложения».

Братская могила Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников