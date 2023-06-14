Первые грузовые беспилотники добрались до Москвы из Санкт-Петербурга

Первые беспилотные грузовики «КамАЗ» добрались по трассе М-11 из Санкт-Петербурга в Москву в рамках экспериментального правого режима. Об этом стало известно в среду, 14 июня.

Как рассказал «Известиям» водитель-испытатель беспилотных «КамАЗ» Динар Алмаев, машины проехали часть пути в автономном режиме управления, часть — на ручном режиме.

«Автомобили проехали часть в автономном режиме управления, часть управления передвигались по Твери, Тверской области. Там, получается, мы переходили на ручной режим», — рассказал он.

По его словам, дорога прошла нормально, трасса М-11 понравилась. Моментами управление приходилось переводить в ручной режим на ремонтных дорогах. Весь путь продлился 9 часов при 80 км\ч, беспилотные грузовики двигались, держа положенную дистанцию.

«Остановки были, да. Были заправки. Заезжал я на заправку уже в ручном режиме. Заправились, тронулись, дальше всё переводили на автономный режим», — поделился водитель.

По дороге других водителей предупреждали, что едут беспилотники, и просили придерживаться дистанции. Автомобилисты узнавали грузовики и снимали их на телефон.

Ранее этим же днем первые беспилотные грузовики «КамАЗ» начали перевозить грузы по трассе М-11 Москва — Петербург в рамках экспериментального правого режима. В проекте участвуют крупнейшие перевозчики: ПЭК, Globaltruck и «Газпромнефть-снабжение».

До этого, 13 июня, тягач совершил первый проезд по трассе в 684 км без груза. На протяжении всего маршрута для контроля движения в автомобиле присутствовали два водителя-испытателя.



26 мая беспилотные грузовики «КАМАЗ», построенные на базе модели «КАМАЗ-43118», успешно завершили многомесячные испытания. Проверка проводилась на Восточно-Мессояхском месторождении, расположенном на Гыданском полуострове ЯНАО.

Главный конструктор инновационных автомобилей компании Сергей Назаренко рассказал, что беспилотные грузовики «КамАЗ» в течение 2,5 года будут ездить по автодороге М-11 «Нева», чтобы собирать информацию для развития системы автономного вождения. Автомобили данного типа были представлены на площадке Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Правительство России утвердило программу экспериментально-правового режима по эксплуатации беспилотного транспорта в марте 2022 года. Тогда же отмечалось, что внедрение беспилотного транспорта с применением технологий искусственного интеллекта является частью программы цифровой трансформации российской экономики.