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«Известия» показали представленные на ПМЭФ беспилотные грузовики

Конструктор «КамАЗа» рассказал о значении беспилотных грузовиков

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Беспилотные грузовики «КамАЗ» в течение 2,5 года будут ездить по автодороге М-11 «Нева», чтобы собирать информацию для развития системы автономного вождения. Об этом рассказал главный конструктор инновационных автомобилей компании Сергей Назаренко 14 июня.

Автомобили данного типа были представлены на площадке Петербургского экономического форума (ПМЭФ) ранее в этот день. Сообщалось, что вскоре эти беспилотники отправятся из Санкт-Петербурга в Москву и повезут коммерческие грузы. Планируется, что весь путь займет 9,5 часа.

Как рассказал в беседе с корреспондентом «Известий» Романом Ишмухаметовым Назаренко, всего «КамАЗ» подготовил шесть беспилотных грузовиков и все они представлены на ПМЭФ. По его словам, такие грузовики будут ездить по трассе М-11 «Нева» в течение двух с половиной лет для сбора информации, которая необходима для развития полностью автономного вождения в будущем. Кроме того, в 2024 году «КамАЗ» подготовит еще 12 беспилотных автомобилей.

Вместе с тем главный конструктор компании подчеркнул, что беспилотные грузовики оснащены по последнему слову техники, однако у них еще будут доработаны алгоритмы и программное обеспечение для повышения их автономности.

«Автомобиль оснащен необходимой системой сенсоров разных типов, радарами, видеокамерами, сонарами, <...> в кабине присутствует вычислитель, который обрабатывает информацию сенсоров, системы навигации, системы связи», — объяснил Назаренко.

При этом он добавил, что несмотря на имеющуюся автономность беспилотных «КамАЗов», водители всё равно будут присутствовать в кабинах во время испытаний. Благодаря ему осуществляется контроль движения и регулирование в случае необходимости.

Главной задачей Назаренко назвал за два с половиной года свести вмешательства к нулю, чтобы к 2026 году ездить на 4-м уровне, то есть полностью в беспилотном режиме.

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Ранее, в конце мая, сообщалось, что беспилотные грузовики успешно завершили многомесячные испытания. Позднее, 13 июня тягач совершил первый проезд по трассе в 684 км без груза. На протяжении всего маршрута для контроля движения в автомобиле присутствовали два водителя-испытателя.

Правительство России утвердило программу экспериментально-правового режима по эксплуатации беспилотного транспорта в марте 2022 года. Тогда же отмечалось, что внедрение беспилотного транспорта с применением технологий искусственного интеллекта является частью программы цифровой трансформации российской экономики.

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