Силы ПВО Сирии сбили авиабомбу в ходе атаки Израиля на Дамаск

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии сбили одну из четырех авиабомб, запущенных израильскими военно-воздушными силами на окрестности Дамаска. Об этом 14 июня сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

«14 июня в 01:06 два тактических истребителя F-15 ВВС Армии обороны Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар четырьмя управляемыми авиабомбами по объектам в окрестностях города Дамаск. Дежурными силами ПВО Вооруженных сил Сирии из комплексов «Бук-М2Э» российского производства одна авиабомба была сбита», — говорится в сообщении.

В результате инцидента были повреждены два складских помещения. Жертв и пострадавших нет.

Ранее в этот день сирийское агентство SANA сообщило, что силы ПВО Сирии открыли огонь по целям в небе над Дамаском. В результате обстрела был ранен военнослужащий.

Ранее, 29 мая, самолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по окрестностям Дамаска. Средства противовоздушной обороны Сирии поразили несколько ракет при отражении атаки.

Тогда же Гуринов сообщил, что два истребителя F-15, принадлежащие ВВС Израиля, выпустили шесть авиабомб по объектам в окрестностях сирийского Дамаска, две из которых сбили зенитным ракетным комплексом «Бук». По его словам, в результате удара повреждены два складских помещения.

1 мая один военнослужащий погиб, еще семь человек получили ранения в результате ракетных ударов самолетов ВВС Израиля по сирийскому городу Алеппо.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 27 апреля осудил рост количества ударов Израиля по территории Сирии с начала 2023 года и отсутствие реакции руководства международной организации на эти действия.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года. В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира, но безуспешно.