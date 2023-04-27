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Россия осудила отсутствие реакции ООН на авиаудары Израиля по Сирии

Небензя заявил, что РФ осуждает интенсификацию авиаударов Израиля по Сирии
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Ammar Safarjalani
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 27 апреля заявил, что Россия осуждает рост количества ударов Израиля по территории Сирии с начала 2023 года и отсутствие реакции руководства международной организации на эти действия.

«(Мы. — Ред.) обеспокоены интенсификацией воздушных ударов Израиля по территории Сирии. С начала этого года совершено более 10 подобных атак, в результате которых был дважды выведен из строя международный аэропорт в Алеппо, через который доставляется гуманитарная помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения. Подобные силовые акции в нарушение суверенитета Сирии и соседних арабских стран, как и отсутствие какой-либо реакции со стороны руководства ООН, вызывают глубокое сожаление и осуждение», — сказал он на заседании Совета Безопасности (СБ)ООН по Сирии.

Также он отметил, что механизм трансграничной помощи в Сирии давно исчерпал свой потенциал и служит совсем иным, далеким от гуманитарных, целям.

«Ситуация выглядит таким образом, как будто выданные Дамаском разрешения ООН на использование в течение трех месяцев двух дополнительных КПП фактически свели на нет энтузиазм ООН по разблокировке поставок через линии соприкосновения», — подчеркнул Небензя.

По его словам, Запад продолжат делать вид, что ничего не происходит и игнорирует «саботаж» решения СБ со стороны «международно признанных террористов». В связи с этим Рф сделает выводы при выработке позиции в контексте предстоящего в июле продления трансграничного механизма.

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Ранее, 25 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что события в секторе Газа, Восточном Иерусалиме и на линии разъединения между Ливаном, Израилем и Сирией повысили напряженность в регионе до крайне опасной отметки.

9 апреля Израиль нанес удары по военному комплексу четвертой дивизии сирийской армии, радиолокационным системам и артиллерийским позициям в ответ на ракетный обстрел Дамаском еврейского государства.

Тогда же в Сирии сообщили о взрывах в окрестностях Дамаска. Тогда же Армия обороны Израиля в соцсетях написала о начале обстрела сирийской территории.

3 апреля в окрестностях Дамаска также были слышны взрывы, средства противовоздушной обороны Сирии отражали атаку. Тогда сообщалось об ударах со стороны Израиля.

До этого, 2 апреля, министерство обороны Сирийской Арабской Республики сообщало о пяти сирийских военных, пострадавших при израильском ударе по базе в Хомсе. Израиль нанес воздушный удар с направления к северо-востоку от Бейрута.

В ночь на 30 марта стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают израильскую атаку в небе в окрестностях Дамаска. В этот же день в минобороны Сирии сообщили, что в результате атаки Израиля на пригород Дамаска были ранены двое сирийских военных. Уточнялось, что сирийские средства ПВО отреагировали на ракеты противника и сбили несколько из них, однако есть пострадавшие, а также нанесен материальный ущерб.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года.

В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира, но безуспешно.

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