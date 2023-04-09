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Израиль обстрелял объекты на территории Сирии в ответ на ракетный удар

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Фото: TAСС/EPA/ATEF SAFADI
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Израиль нанес удары по военному комплексу четвертой дивизии сирийской армии, радиолокационным системам и артиллерийским позициям в ответ на ракетный обстрел Дамаском еврейского государства. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Некоторое время назад истребители нанесли дополнительные удары по целям на территории Сирии, в том числе по военному комплексу четвертой дивизии ВС Сирии, военным радиолокационным системам и артиллерийским постам, используемым ВС Сирии», — говорится в заявлении.

Отмечается, что до этих действий также был нанесен ответный удар по пусковым установкам в Сирии, из которых производился ракетный обстрел в сторону Израиля.

В Армии обороны Израиля заявили, что Дамаск несет ответственность за все действия, происходящие на территории еврейского государства, и добавили, что Тель-Авив будет пресекать любые попытки нарушить суверенитет страны.

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Ранее в воскресенье в Сирии сообщили о взрывах в окрестностях Дамаска. Тогда же Армия обороны Израиля в соцсетях написала о начале обстрела сирийской территории.

3 апреля в окрестностях Дамаска также были слышны взрывы, средства противовоздушной обороны Сирии отражали атаку. Тогда сообщалось об ударах со стороны Израиля.

До этого, 2 апреля, министерство обороны Сирийской Арабской Республики сообщало о пяти сирийских военных, пострадавших при израильском ударе по базе в Хомсе. Израиль нанес воздушный удар с направления к северо-востоку от Бейрута.

В ночь на 30 марта стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают израильскую атаку в небе в окрестностях Дамаска. В этот же день в минобороны Сирии сообщили, что в результате атаки Израиля на пригород Дамаска были ранены двое сирийских военных. Уточнялось, что сирийские средства ПВО отреагировали на ракеты противника и сбили несколько из них, однако есть пострадавшие, а также нанесен материальный ущерб.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года.

В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира, но безуспешно.

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