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В Сирии сообщили о взрывах в окрестностях Дамаска

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Фото: Global Look Press/XinHua/Ammar Safarjalani
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В окрестностях сирийского Дамаска слышны взрывы. Об этом сообщило агентство SANA 9 апреля.

«В окрестностях Дамаска были слышны взрывы, их характер уточняется», — говорится в публикации.

Армия обороны Израиля в Telegram-канале сообщила о начале обстрела территории Сирии.

Ранее, 3 апреля, в окрестностях Дамаска были слышны взрывы, средства противовоздушной обороны Сирии отражали атаку. Тогда сообщалось об ударах со стороны Израиля.

2 апреля министерство обороны Сирийской Арабской Республики сообщало о пяти сирийских военных, пострадавших при израильском ударе по базе в Хомсе. Израиль нанес воздушный удар с направления к северо-востоку от Бейрута.

В ночь на 30 марта стало известно, что средства ПВО Сирии отражают израильскую атаку в небе в окрестностях Дамаска. В этот же день в минобороны Сирии сообщили, что в результате атаки Израиля на пригород Дамаска были ранены двое сирийских военных. Уточнялось, что сирийские средства ПВО отреагировали на ракеты противника и сбили несколько из них, однако есть пострадавшие, а также нанесен материальный ущерб.

Министерство обороны Сирии 31 марта заявило, что средства ПВО сбили часть израильских ракет, выпущенных по провинции Дамаск. Тогда же сирийское телевидение сообщило об отражении израильской атаки.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года.

В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира, но безуспешно.

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