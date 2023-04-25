Лавров призвал остановить вооруженное противостояние на Ближнем Востоке

Российская сторона считает важным «переподтвердить общие знаменатели» урегулирования на Ближнем Востоке, чтобы остановить угрозу очередного вооруженного противостояния в арабо-израильском конфликте. Об этом 25 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.

Глава российского МИДа отметил, что благодаря действиям Саудовской Аравии удалось ускорить урегулирование конфликта в Йемене, однако палестинский вопрос остался «за бортом» положительных изменений. Он также указал на рост напряженности и насилия в зоне арабо-израильского конфликта.

«Полагаем как никогда востребованным переподтвердить общие знаменатели ближневосточного урегулирования, закрепленные в решениях Совета и Генеральной Ассамблеи, остановить угрозу очередного вооруженного противостояния и расчистить политический горизонт для возобновления мирного процесса», — сказал дипломат.

Лавров также подчеркнул, что события в секторе Газа, Восточном Иерусалиме и на линии разъединения между Ливаном, Израилем и Сирией повысили напряженность в регионе до крайне опасной отметки.

«С начала года в результате военных рейдов в Дженине, Иерихоне, Наблусе, Хуваре, столкновений в связи с нарушением статуса святых мест погибли более 100 палестинцев, счет раненых идет на тысячи. Растет число жертв и среди израильтян», — сообщил министр.

Кроме того, отметил глава российского Министерства иностранных дел, США и Европа грубо спекулируют на теме украинского конфликта, пытаясь перетянуть на свою сторону развивающиеся страны и отвлечь их внимание от проблем Ближнего Востока.

«Тем самым кризисы, в урегулировании которых заинтересованы развивающиеся страны, становятся жертвой двойных стандартов и колониальных инстинктов Запада, который одержим эгоистичными интересами диктовать всему миру свои требования», — подчеркнул Лавров.

При этом, указал министр, Вашингтон претендуют на роль единоличного спонсора ближневосточного урегулирования, хотя давно потерял нейтральный статус. По его словам, США и Евросоюз (ЕС) пытаются подменить реальный мир экономическими полумерами и продвигают арабо-израильскую нормализацию вместо справедливого решения палестинской проблемы и Арабской мирной инициативы.

«Жертвой таких действий пал ближневосточный «квартет» международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН», — отметил глава российского МИДа.

Ранее, 12 апреля, посол Израиля в РФ Александр Бен Цви заявил, что работа ближневосточного квартета до сих пор не принесла практических результатов. Он отметил, что встречи в этом формате давно не проводились, — последняя прошла в ноябре 2021 года.

До этого, 7 апреля, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов высказал мнение, что масштабный военный конфликт между Израилем и арабскими странами маловероятен. Эксперт предположил, что скорее всего израильская сторона будет наносить удары по Ливану, по тем группировкам, которые Иерусалим считает ответственными за действия против своего государства.

В тот же день израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла удары по территории Ливана. Ракеты ударили по объектам палестинского Исламского движения сопротивления (ХАМАС) на юге страны.

Также ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа. Удары были нанесены по объектам производства оружия ХАМАС в северной и центральной частях страны. Также были атакованы два туннеля.