Израиль не увидел результатов работы ближневосточного квартета

Работа ближневосточного квартета до сих пор не принесла практических результатов. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.

Он отметил, что встречи в этом формате давно не проводились — последняя прошла в ноябре 2021 года.

«Это [приостановка встреч] случилось не по нашей вине, так как мы даже в этом органе не участвуем, как вы понимаете. Это надо спросить у его участников. Но до сих пор работа квартета не принесла практических результатов. Я не знаю, насколько внутри квартета, особенно в текущей ситуации, будут готовы общаться между собой. Но это уже вопрос не ко мне. Как я сказал, мы даже не члены этой структуры», — отметил дипломат.

Квартет по ближневосточному урегулированию (ближневосточный квартет) — созданный в 2002 году совещательный формат, куда вошли ЕС, Россия, США и ООН. Главная цель квартета — консолидация усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.

В январе 2023 года спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков заявил, что Россия готова вернуться к работе в формате квартета, несмотря на решение США заморозить его работу.

Он отметил: Вашингтон приостановил работу квартета из-за нежелания продолжать взаимодействие в рамках этого формата.

«Прекратить диалог по линии «четверки» — не наше решение. Даже в нынешних геополитических реалиях мы готовы вернуться к коллективной работе. Пусть определяются. Тем временем мы продолжаем работу в нашем национальном качестве, опираясь на плотное взаимодействие со всеми региональными государствами», — уточнил Сафронков.

Подробнее в эксклюзивном интервью посла «Известиям»:



«Если у России и Украины будет желание договориться, мы готовы предоставить помощь»