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Стало известно о ракетных ударах по окрестностям Дамаска

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии открыли в среду огонь по целям в небе над Дамаском. Об этом сообщило агентство SANA 14 июня.

По информации Syria.TV, взрывы, вызванные авиаударами Израиля, прозвучали в западной сельской местности Дамаска. В публикации отмечается, что к месту инцидента направлялись пожарные машины. Информации о раненных не поступало.

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Ранее, 29 мая, самолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по окрестностям Дамаска. Средства противовоздушной обороны Сирии поразили несколько ракет при отражении атаки.

Тогда же заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что два истребителя F-15, принадлежащие ВВС Израиля, выпустили шесть авиабомб по объектам в окрестностях сирийского Дамаска, две из которых сбили зенитным ракетным комплексом «Бук». По его словам, в результате удара повреждено два складских помещения.

1 мая один военнослужащий погиб, еще семь человек получили ранения в результате ракетных ударов самолетов ВВС Израиля по сирийскому городу Алеппо.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 27 апреля осудил рост количества ударов Израиля по территории Сирии с начала 2023 года и отсутствие реакции руководства международной организации на эти действия.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года.

В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира, но безуспешно.

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