Стало известно о ракетных ударах по окрестностям Дамаска

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии открыли в среду огонь по целям в небе над Дамаском. Об этом сообщило агентство SANA 14 июня.

По информации Syria.TV, взрывы, вызванные авиаударами Израиля, прозвучали в западной сельской местности Дамаска. В публикации отмечается, что к месту инцидента направлялись пожарные машины. Информации о раненных не поступало.

Ранее, 29 мая, самолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по окрестностям Дамаска. Средства противовоздушной обороны Сирии поразили несколько ракет при отражении атаки.

Тогда же заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что два истребителя F-15, принадлежащие ВВС Израиля, выпустили шесть авиабомб по объектам в окрестностях сирийского Дамаска, две из которых сбили зенитным ракетным комплексом «Бук». По его словам, в результате удара повреждено два складских помещения.

1 мая один военнослужащий погиб, еще семь человек получили ранения в результате ракетных ударов самолетов ВВС Израиля по сирийскому городу Алеппо.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 27 апреля осудил рост количества ударов Израиля по территории Сирии с начала 2023 года и отсутствие реакции руководства международной организации на эти действия.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года.

В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира, но безуспешно.