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Один военный погиб и еще семь человек пострадали от ударов Израиля по Алеппо

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Один военнослужащий погиб, еще семь человек получили ранения в результате ракетных ударов самолетов ВВС Израиля по сирийскому городу Алеппо. Об этом сообщило агентство SANA в понедельник, 1 мая.

«Израильский противник нанес воздушную атаку ракетными очередями с направления юго-восточнее Алеппо, нацелившись на международный аэропорт Алеппо и ряд точек в окрестностях Алеппо», — сообщил источник агентства.

Отмечается, что после атаки вышел из строя международный аэропорт Алеппо.

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29 апреля Израиль атаковал ракетными ударами сирийский Хомс. Средства противовоздушной обороны страны защищали город от вражеских ракет.

27 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя осудил рост количества ударов Израиля по территории Сирии с начала 2023 года и отсутствие реакции руководства международной организации на эти действия.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 апреля отметил, что события в секторе Газа, Восточном Иерусалиме и на линии разъединения между Ливаном, Израилем и Сирией повысили напряженность в регионе до крайне опасной отметки.

Так, 9 апреля Израиль нанес удары по военному комплексу 4-й дивизии сирийской армии, радиолокационным системам и артиллерийским позициям в ответ на ракетный обстрел Дамаском еврейского государства.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года.

В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира, но безуспешно.

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