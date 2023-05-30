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Два израильских истребителя выпустили шесть авиабомб по объектам в Сирии

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Фото: Commons.wikimedia.org/Davidi Vardi
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Два истребителя F-15, принадлежащие ВВС Израиля, выпустили шесть авиабомб по объектам в окрестностях сирийского Дамаска, две из которых сбили зенитным ракетным комплексом «Бук». Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов в понедельник, 29 мая,

«В 23:45 28 мая два тактических истребителя F-15 ВВС Армии обороны Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар шестью управляемыми авиабомбами типа GBU-39 по объектам в окрестностях города Дамаск. Дежурными силами ПВО вооруженных сил САР из комплексов российского производства «Бук-М2Э» две авиабомбы были сбиты», — сказал Гуринов на брифинге.

По его словам, в результате удара повреждено два складских помещения. Пострадавших нет.

Кроме того, в Идлибской зоне деэскалации за прошедшие сутки зафиксировано три обстрела позиций правительственных войск со стороны террористических группировок. Так, в провинции Идлиб произошел один обстрел, в провинции Латакия — два. В результате обстрелов погиб сирийский военный.

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Как стало известно в ночь на понедельник, 29 мая, самолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по окрестностям Дамаска. Средства противовоздушной обороны Сирии поразили несколько ракет при отражении атаки.

1 мая один военнослужащий погиб, еще семь человек получили ранения в результате ракетных ударов самолетов ВВС Израиля по сирийскому городу Алеппо.

29 апреля Израиль атаковал ракетными ударами сирийский Хомс. Средства противовоздушной обороны страны защищали город от вражеских ракет.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 27 апреля осудил рост количества ударов Израиля по территории Сирии с начала 2023 года и отсутствие реакции руководства международной организации на эти действия.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года.

В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира, но безуспешно.

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