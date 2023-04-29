В Сирии сообщили об отражении атаки в небе над Хомсом
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают атаку в небе над Хомсом. Об этом 29 апреля сообщило агентство SANA.
«Противовоздушная оборона реагирует на вражеские цели в небе над Хомсом», — говорится в сообщении.
Ранее, 27 апреля, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя осудил рост количества ударов Израиля по территории Сирии с начала 2023 года и отсутствие реакции руководства международной организации на эти действия.
Как 25 апреля отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, события в секторе Газа, Восточном Иерусалиме и на линии разъединения между Ливаном, Израилем и Сирией повысили напряженность в регионе до крайне опасной отметки.
Так, 9 апреля Израиль нанес удары по военному комплексу 4-й дивизии сирийской армии, радиолокационным системам и артиллерийским позициям в ответ на ракетный обстрел Дамаском еврейского государства.
Тогда же в Сирии сообщили о взрывах в окрестностях Дамаска. В свою очередь Армия обороны Израиля в соцсетях написала о начале обстрела сирийской территории.
Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года.
В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира, но безуспешно.