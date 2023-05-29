Самолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по окрестностям Дамаска. Об этом в ночь на понедельник, 29 мая, сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в командовании ВС Сирии.

Отмечается, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии поразили несколько ракет при отражении атаки.

«Наши зенитчики открыли огонь по вражеским целям, как только Израиль начал новую агрессивную акцию», — сказал источник.

Ранее,1 мая, один военнослужащий погиб, еще семь человек получили ранения в результате ракетных ударов самолетов ВВС Израиля по сирийскому городу Алеппо.

29 апреля Израиль атаковал ракетными ударами сирийский Хомс. Средства противовоздушной обороны страны защищали город от вражеских ракет.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 27 апреля осудил рост количества ударов Израиля по территории Сирии с начала 2023 года и отсутствие реакции руководства международной организации на эти действия.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года.

В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира, но безуспешно.