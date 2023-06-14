Песков заявил, что в Кремле ждут более точной информации о состоянии депутата Делимханова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 14 июня, выразил надежду на то, что в ближайшее время появится уточненная информация о состоянии депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова.

В среду утром ряд Telegram-каналов и украинских СМИ писали о гибели депутата в зоне СВО в Запорожской области.

«Мы с большой тревогой восприняли эту информацию. Переживаем, как и все, за героя России. Надеемся, что в ближайшее время появится какая-то уточненная информация о том, что произошло», — сказал он журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что украинские СМИ постоянно распространяют фейки, необходимо дождаться правдивых данных.

Позднее в среду глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал в Telegram-канале, что Делимханов жив.

Ранее в этот день председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил «Известиям», что сообщения о ранении Делимханова — фейк.

Эту же информацию подтвердил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что подобные фейки активно штампует украинская сторона, и призвал журналистов быть аккуратнее с непроверенной информацией.