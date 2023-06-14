В Госдуме назвали фейком сообщения о ранении Делимханова

Сообщения о ранении депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова — фейк. Об этом в среду, 14 июня, заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

«Информация фейковая. Он жив и здоров», — сказал Пискарев.

Эту же информацию подтвердил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он сообщил, что «только что с ним говорил — жив, здоров».

Володин отметил, что подобные фейки активно штампует украинская сторона и призвал журналистов быть аккуратней с непроверенной информацией.

В среду утром сообщалось о ранении Делимханова. Однако никакого официального подтверждения этого не было. В то же время ряд Telegram-каналов и украинских СМИ писали о гибели депутата в зоне СВО в Запорожской области.

До этого, в конце мая, в США назвали фейковым распространенное Киевом видео с главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Видео появилось после сообщений о его тяжелом ранении.

В частности, бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен обратил внимание на то, что на подлинном фото у Залужного голубые глаза, а в последнем видео — карие. Также есть и некоторые другие отличия. Брайен отметил, что в мире сейчас эпоха фейков, когда технология искусственного интеллекта может подделать практически любое изображение.