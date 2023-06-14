В России создадут Национальный рейтинг колледжей

Минпросвещения России к концу 2023 года сформирует Национальный комплексный рейтинг всех колледжей и техникумов страны, заявил 14 июня министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Сегодня мы впервые покажем подходы к формированию рейтинга системы среднего профессионального образования. Это следующий шаг в повышении качества образования. Самым главным результатом этой работы станет обеспечение трудоустройства выпускников с достойной зарплатой. Сейчас мы формируем методику, профессиональный рейтинг будет опубликован в декабре 2023 года. В конце года мы подведем рейтинг эффективности работы всех колледжей нашей страны», — сказал Кравцов, выступая на сессии в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что ключевые показатели рейтинга будут касаться трудоустройства выпускников, формирования карьерной траектории и зарплаты. Его создание существенно упростит выбор образовательной организации.

Также уточняется, что, согласно результатам опроса, сегодня более 60% выпускников общеобразовательных учреждений выбирают для продолжения обучения именно колледжи.

Отдельно министр просвещения в разговоре с корреспондентом «Известий» высказал свое мнение по поводу проекта «Профессионалитет», отметив, что в рамках его реализации происходит комплексное развитие всей системы среднего профессионального образования.

«Прежде всего — это возможность молодому человеку получить хорошую рабочую специальность, востребованную. А с другой стороны — это развитие нашей экономики, суверенной экономики, подготовки высококвалифицированных кадров», — подчеркнул Кравцов.

Помощник президента РФ Максим Орешкин, в свою очередь, отметил, что «Профессионалитет» — это очень важный проект и одна из ключевых движущих сил новой модели экономического роста России.

В частности, он обратил внимание, что он открывает дополнительные возможности получить выпускникам те профессии, которые будут давать более высокий доход по всей стране. Кроме того, благодаря нему появится больше инвестиционных проектов и новых предприятий в регионах.

31 мая Кравцов и вице-премьер Татьяна Голикова в координационном центре правительства РФ подвели итоги первого года работы федеральной программы «Профессионалитет».

Программа «Профессионалитет» вошла в число 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года, инициированных президентом России Владимиром Путиным. В ближайшие пять лет по программе должны будут подготовить более 1 млн кадров. Для этого к концу 2026 года будет создан 861 образовательно-производственный кластер.