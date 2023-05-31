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Голикова и Кравцов подвели итоги первого года работы программы «Профессионалитет»

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В Координационном центре правительства РФ 31 мая подвели итоги первого года работы федеральной программы «Профессионалитет».

В мероприятии участвовали вице-премьер Татьяна Голикова, министр просвещения Сергей Кравцов, председатель комитета по среднему профессиональному образованию, профессиональному обучению и профориентации РСПП Андрей Комаров и представителей работодателей.

В 2022 году по программе «Профессионалитет» в российские колледжи поступили 150 тыс. человек. Ожидается, что в 2023-м количество студентов достигнет 300 тыс. человек. В проекте участвуют 925 колледжей из 68 регионов, в формирование образовательных программ вовлечены более 900 работодателей. Трудоустройство учащихся достигает 74%.

«Проектом будут охвачены электронная промышленность, индустрия робототехники, машиностроение, металлургия, фармацевтика, сельское хозяйство, строительство, транспорт, атомная и другие отрасли, ключевые для обеспечения безопасности и суверенитета нашего государства. Проектом будут охвачены 1,5 тыс. колледжей во всех регионах с привлечением более 3 тыс. наставников из 1,5 тыс. предприятий», — рассказала Голикова.

«Мы синхронизируем образовательные возможности и локализацию производства, тем самым специалисты готовятся точечно для индустрий и предприятий. И регионы обеспечиваются необходимыми профессиональными ресурсами», — отметил Кравцов.

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Программа «Профессионалитет» вошла в число 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года, инициированных президентом России Владимиром Путиным. В ближайшие пять лет по программе должны будут подготовить более 1 млн кадров. Для этого к концу 2026 года будет создан 861 образовательно-производственный кластер.

4 апреля стало известно из результатов опроса, что в России о смене сферы деятельности задумывается 21% профессионалов. 46% опрошенных собираются строить карьеру традиционным образом, развиваясь вертикально, 25% отметили, что желают развиваться в рамках своей профессии горизонтально, о желании сменить карьеру заявил 21% участников опроса, 8% отметили, что планируют работать на себя.

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