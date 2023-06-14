Особый противопожарный режим начал действовать в Псковской области

На территории Псковской области с 14 июня введен особый противопожарный режим. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Обращаем внимание граждан на недопустимость сжигания сухой травянистой растительности и мусора, разведения костров на территориях населенных пунктов, лесов и земель сельскохозяйственного назначения», — заявили в ведомстве.

Использование огня в условиях повышенной пожарной опасности может привести к лесным пожарам, уничтожению жилых домов и гибели людей, предупреждают в МЧС.

Нарушителям грозит административная ответственность. Штраф для физических лиц составляет от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, для предпринимателей — от 60 тыс. до 80 тыс. рублей, для юридических лиц — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей.

Как уточняет Псковская Лента Новостей, во время действия противопожарного режима усиливается разъяснительная работа с населением по соблюдению требований безопасности. Также людям объясняют порядок действий в случае возникновения пожаров. Кроме того, проводится работа по привлечению населения к локализации возгорания вне границ населенных пунктов.