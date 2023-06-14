«Многие покупают даже незнакомый продукт, просто потому что он из России»

Российские экспортеры успешно переориентировались на другие рынки, появилось много новых игроков, рассказала «Известиям» гендиректор «Российского экспортного центра» Вероника Никишина на полях Петербургского международного экономического форума. По ее словам, компании увидели огромные возможности для вывоза своих товаров. Особенно активизировались производители готовой или переработанной продукции — например, косметики.

— В прошлом году российскому бизнесу пришлось резко переориентироваться на новых поставщиков и покупателей. Какие страны стали основными партнерами отечественных предпринимателей в новых условиях?

— Россия никогда не была моноэкспортером одного товара на один моноэкспортный рынок. Мы присутствовали на более чем 200 рынках, доля нашего присутствия на рынках недружественных стран полтора года назад составляла около 60%. Но 40% — дружественные страны, и они у нас остались.

Сейчас соотношение поменялось, это связано с тремя тенденциями. Первая: перед компаниями, работавшими с недружественными странами, встала задача переориентировать продукцию на новые рынки. Вторая: предприятия, ранее ничего не экспортировавшие, стали всерьез интересоваться вывозом, потому что увидели огромные преимущества от экспортной деятельности. Они искали свои рынки. И третья: бизнес, который и так присутствовал в дружественных странах, укреплялся и расширял поставки.

Российский экспортный центр максимально активно помогал всем трем группам, используя инструментарий, предоставленный нацпроектом «Международная кооперация и экспорт». Мы подсказывали, как найти новые рынки и покупателей, какие требования предъявляются к продукции (сертификация, маркировка, технические нюансы и так далее), выделяли необходимое финансирование, находили эффективные логистические решения.

Поскольку производственная цепочка разорвалась, РЭЦ получил мандат на поддержку импорта и покупки российскими экспортоориентированными компаниями необходимого оборудования и комплектующих. Это позволило максимально быстро заменить «выпавшие» поставки аналогичными компонентами в тех объемах, которые позволят экспортноориентированной продукции быть эффективной и конкурентной на экспортных рынках.

— По вашим оценкам, какая доля отечественной продукции направляется сейчас в дружественные страны? Как увеличился показатель и какие российские товары более востребованы за рубежом?

— Доля дружественных стран в объеме несырьевого неэнергетического экспорта сегодня составляет более 70%. Оставшиеся 30% — поставки в недружественные страны. Несмотря на санкции, они продолжают покупать нашу продукцию.

Что мы вывозим? Россия всегда славилась продукцией в таких отраслях, как металлургия, химия, машиностроение, АПК, поставляла много зерна и масла, но в последнее время увеличивает долю товаров, которые раньше не называли нашим традиционным экспортом . Это B2C-сегмент, поставки конечному покупателю, например, косметика. Мы видим, что после ухода с российского рынка крупных зарубежных брендов у отечественных производителей появились огромные возможности заполнить освободившиеся ниши.

В то же время они начали использовать экспортные возможности — к примеру, в сегменте средств для волос у нас рост экспорта составил 29%, моющие и различные косметические и парфюмерные средства выросли на 15%. Появилась тенденция на поставки готовой, переработанной продукции, мы видим это у многих компаний, не помышлявших о вывозе товаров за рубеж.

То же самое можно сказать об АПК. В прошлом году увидели большие возможности для готовой продукции: снеков, консервов, колбас и так далее. Производители стали заходить в торговые сети и вставать на полки тех стран, о которых раньше не задумывались.

— Например?

— Например, Объединенные Арабские Эмираты или Китай. Последний — очень сложный рынок для захода. Поднебесная крайне осторожно пускает к себе иностранную продукцию, но у нас есть системные успехи. Мы видим у компаний огромный интерес к расширению номенклатуры и присутствия на этих рынках. Весь инструментарий господдержки тоже оказывает серьезный эффект.

За последние годы именно мировая торговля стала драйвером развития мировых экономик стран. И за пять лет существования нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» темпы роста российского несырьевого экспорта опережали темпы роста мировой торговли в принципе. Это говорит о том, что меры оказали реальное влияние.

— В прошлом году запустили бренд «Сделано в России». Как вы оцениваете его развитие? Сколько товаров получили сертификат и лояльно ли относятся к марке потребители за границей?

— Мы перезапустили программу «Сделано в России», потому что увидели, что продвижение бренда в ряде дружественных стран создает большую узнаваемость российской продукции, чем индивидуальные активности конкретных компаний. С одной стороны, есть приветливый настрой аудитории, с другой — совокупность действий дает возможности для новых компаний-экспортеров за счет эффекта масштаба, который обеспечивается брендом.

Например, когда мы устраивали коллективные стенды российской продукции на международных выставках под логотипом «Сделано в России», привлекли гораздо больше внимания к отечественным компаниям. То же самое было, когда мы создали так называемый национальный магазин российских товаров на международных маркетплейсах, где производители могли презентовать свою продукцию. Мы поняли, что узнаваемость бренда или «российскойсть» — зачастую главный фактор для иностранного покупателя, чтобы кликнуть на товар.

Поэтому наша «птичка» — дополнительный стимул для потребителей. Многие покупают тот или иной продукт, даже незнакомый, просто потому что он из России. Здесь имеет огромное значение ответственность бизнеса, входящего в программу. Мы очень дорожим деловой репутацией «Сделано в России» и выстраиваем партнерство с теми отечественными игроками, которые проходят добровольную сертификацию и подтверждают качество своей продукции. То есть предприниматель как бы обещает, что не подведет остальных коллег, работающих под брендом.

Выстраиваем отношения и с другими игроками: Росконгрессом, который позволяет популяризировать российскую продукцию с помощью своих инструментов, Росстандартом, подтверждающим качество, Роспатентом, выдающим сертификаты на товары с патентом, и так далее. Такая система партнерства, на наш взгляд, должна дать стойкую ассоциацию российской «птички» с высоким качеством продукции.

— Как запуск отдельного биржевого сектора для экспортеров впишется в систему мер поддержки, которые уже оказывает РЭЦ? Чем бизнесу может помочь эта идея?

— Она действительно новаторская. Мы считаем, что после наполнения ликвидностью на биржевом сегменте, российские экспортеры получат новый инструмент поддержки. Он будет заключатся в том, что им фактически откроется доступ к дополнительным кредитным средствам, но не в виде кредита, а в виде инвестиций акционеров, которые приобрели их акции . Это позволит игрокам уйти от зависимости от одного кредитора, а инвесторы, как наши, так и зарубежные, смогут вкладывать средства в экспортоориентированные предприятия.

Существующий сейчас в России сектор инвестиций просто будет дополнен российскими экспортерами за счет новой меры, которую, я уверена, мы скоро введем.

— Какие еще меры поддержки сегодня наиболее востребованы экспортерами?

— Чтобы найти новые рынки, начинающему и опытному экспортеру нужно пройти несколько этапов. В первую очередь необходимо понять, какие рынки максимально релевантны для его продукции. У нас большой набор аналитических сервисов, которые бесплатно и в дистанционном формате позволяют компании определиться. Есть такие нефинансовые меры, как поиск потенциального покупателя, предоставление нужных контактов для переговоров, различные бизнес-миссии, чтобы встречаться с партнерами лично, и, конечно, логистические решения, организованные с крупными партнерами — например, «Почтой России».

Мы сделали с «Почтой» специальный сервис на платформе «Одно окно», с помощью которого малые и средние предприниматели, разместившиеся на маркетплейсах, могут через почту отправить свой товар покупателю, не беспокоиться о нем и существенно снизить себестоимость доставки.

Если компания МСП выходит на рынки не через электронные торговые площадки, то у нас тоже есть решения. Мы сейчас совместно с РЖД выстраиваем проект, который позволяет консолидировать большие товарные партии МСП, чтобы реально уменьшить себестоимость отдельной доставки.

Финансовые инструменты тоже используются: например, банковская гарантия на компенсацию на нулевой ставке НДС, страховой аванс, страхование, в том числе страхование отсрочки платежа. Многие покупатели работают не по предоплате — сначала получают продукцию, а потом делают договор на условиях отсрочки платежа. То есть российская компания страхуется от рисков невозврата такого платежа.