Заключение из правил: белорусским брендам выделят больше места на полке

Квоту на «российской полке», помимо наших товаров, получат белорусские бренды, локализованные в РФ . Об этом говорится в новом варианте законопроекта депутата Татьяны Буцкой, работу над которым курирует Минпромторг. Более того, парламентарий предполагает, что вслед за непродуктовыми категориями доля коснется и продуктов. Торговля против такого подхода, ведь некоторые категории товаров в стране не производятся и введение квот для отечественных изготовителей может сократить ассортимент в магазинах. Есть и риски для белорусских производителей подпасть под санкции в случае размещения производства в нашей стране, говорят эксперты.

Сосед всегда рядом

Автор законопроекта о «российской полке», депутат «Единой России» Татьяна Буцкая обновила документ. Теперь он предполагает, что к отечественным товарам относятся белорусские бренды, которые граждане этой страны изготовили на территории РФ . Тогда как международные торговые марки, локализовавшие свое производство в стране, по-прежнему находятся за рамками этого определения . Это следует из документа, с которым ознакомились «Известия». Татьяна Буцкая коротко пояснила изданию, почему в контур отечественных товаров включили продукцию ближайшего соседа: «Белоруссия — союзное государство».

Предполагается, что нормы о «российской полке» вступят в силу 1 марта 2024 года. С этого момента квоту получат непродуктовые категории: бытовая химия, одежда, косметика и другие. А уже на втором этапе регулирование могут распространить и на продукты питания , следует из пояснительной записки. Когда это может случиться, в документе не указано.

Фото: РИА Новости/Артем Житенев

В пояснительной записке автор отметила, что «российская полка» сделает отечественные товары более конкурентоспособными, а также подстегнет развитие локальной промышленности . Минпромторг курирует разработку проекта, это же ведомство позже определит квоту для каждой категории.

Ранее в Минпромторге «Известиям» поясняли, почему в РФ необходим законопроект о квотировании полки. Дело в том, что сейчас иностранные и отечественные производители имеют одинаковые возможности на рынке, хотя международные имена более сильные с точки зрения продвижения. Поэтому они обошли наши торговые марки и доминируют на полке . В министерстве уверяли, что речь не идет о равной конкуренции — сильный сразу побеждает слабого, ведь изначально возможности неодинаковые. «Российская полка» как раз сблизит позиции изготовителей.

Фото: ТАСС/Александра Краснова

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что без равных возможностей сбыта российские производители в массе своей никогда не смогут снизить цену, повысить качество и стать по-настоящему конкурентоспособными на внутреннем и мировом рынке . Тогда как «обязанность государства сейчас — дать российским производителям эти равные возможности сбыта с иностранной продукцией», говорится в документе.

«Известия» направили запрос в министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, а также в Минпромторг, Роспотребнадзор и Минэкономразвития России. Издание также направило вопросы крупнейшим производителям Белоруссии — «Савушкин продукт», Брестский мясокомбинат, «Милавица», «Брестский чулочный комбинат», «Минский часовой завод», производителю мебели Swed House — о том, может ли новая норма подтолкнуть компании локализовать свое производство в России.

Пока же локализованных белорусских производителей потребительских товаров в России немного. Среди них — изготовитель детских игрушек «Полесье» . В целом отечественный малый и средний бизнес уже давно взаимодействует и с крупными промышленными компаниями республики, в том числе с БелАЗом, Минским тракторным заводом. Планирует организовать производство в РФ и холдинг «Амкодор» , выпускающий строительно-дорожную и сельхозтехнику.

Около нуля

Вряд ли российская сторона внесла изменения в законопроект без уже существующей договоренности с белорусскими коллегами , заметил «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Скорее всего, ближайшие соседи уже подтвердили свою готовность выйти с новыми производствами в страну — дополнительные преференции на полке сделают этот процесс более выгодным. Плюс к этому, добавил он, белорусские компании уже активно развиваются в РФ: в категории молочной продукции представлены товары с брендами этой страны, например йогурты Teos, сыр «Брест-Литовск» и другие торговые марки.

Хотя, помимо выгоды, в этом процессе могут быть и риски. Например, на локализованные в России белорусские компании могут распространить ограничительные меры, если они аффилированы с подсанкционным лицом, а также если предприятие изготавливает продукцию, на которую действуют импортные ограничения , сказала «Известиям» глава Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова. Сложности могут возникнуть и с другой стороны: так, предприятие может потребовать ввоз в РФ зарубежного оборудования, сырья и комплектующих, а их поставки затруднены в Россию из-за запретов стран, присоединившихся к санкциям .

Фото: РИА Новости/Артем Житенев

Но есть и другие аргументы. Так, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в ряде категорий доля продукции российского производства особенно высока. Например, на нашу одежду приходится до 30%, на товары гигиены и ухода (косметика, подгузники, салфетки, пеленки) — до 95%, на канцтовары — до 75%. Но есть категории, которые в стране фактически не производятся, — это мультимедиа и электроника, верхняя одежда, спортивная и повседневная обувь . Поэтому утверждение квоты для российских изготовителей спровоцирует негативные последствия на рынке, ассортимент одной из категорий может искусственно сократиться, если продавцов обяжут представлять такие товары в магазины , следует из проекта отзыва рабочей группы по торговле и защите прав потребителей при правкомиссии по регуляторной гильотине (есть у «Известий»).

Издание направило запрос крупнейшим ритейлерам страны, в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), в «Русбренд», а также иностранным производителям с заводами в РФ — Lab Industries (пришла на смену Henkel), P&G.