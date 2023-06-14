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Трамп обвинил Байдена в получении взяток от украинской энергетической компании

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Фото: REUTERS/Amr Alfiky
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Бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Нью-Джерси, заявил, что действующий американский лидер Джо Байден получал взятки от украинской энергетической компании Burisma Holdings, когда занимал пост вице-президента при Бараке Обаме. Трансляцию его речи вели поддерживающие республиканцев американские телеканалы 14 июня.

По мнению Трампа, выдвинутые против него обвинения являются попыткой отвлечь внимание от настоящего шпионажа и настоящих преступлений.

«Давайте сговоримся и выдвинем против него обвинения, чтобы никто не говорил о взятке в размере $5 млн», — указал экс-глава Белого дома.

Он напомнил, что ранее американский сенатор Чак Грассли заявил о наличии у Федерального бюро расследований (ФБР) доказательств причастности Байдена к получению взяток от украинской энергетической компании. Однако, как указал бывший президент, ФБР не разглашает их.

В то же время другой конгрессмен от Республиканской партии Ронни Джексон призвал ФБР обнародовать аудиозаписи переговоров между руководителем Burisma и Байденом. По мнению Джексона, нынешний глава Соединенных Штатов является самым большим преступником из всех президентов страны за время ее существования.

Burisma Holdings — частная газодобывающая группа компаний Украины.

Нескромное родство: как обвинения против сына Байдена повлияют на переизбрание отца
И могут ли замять очередной скандал с участием Хантера

Ранее, 10 июня, Трамп указал, что Байден был в доле со своим сыном Хантером, который состоял в руководстве украинской компании Burisma и, как подозревают, активно использовал родственные связи для развития бизнес-проектов. Тогда же экс-президент Соединенных Штатов пообещал, что не успокоится, пока не выставит действующего главу государства за порог Белого дома.

В свою очередь, член палаты представителей от штата Аризона Энди Биггс заявил, что Республиканской партии США необходимо вступиться за Трампа, которого собираются судить за неправильное хранение секретных документов, и судить вместо него Джо Байдена, а также его сына Хантера.

3 марта в минюст США поступила жалоба на Хантера Байдена. Отмечалось, что его подозревают в нарушении федерального закона, а обвинение составлено на основании его переписки с Кендрой Баркофф, пресс-секретарем нынешнего американского лидера. По некоторым данным, Байден-младший инструктировал собеседницу о том, как отвечать на вопросы СМИ по поводу его участия в совете директоров Burisma Holdings.

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