Дональда Трампа отпустили из зала суда в Майами без условий

Бывший президент США Дональд Трамп и его помощник Уолт Наута были отпущены из суда Майами без ограничений на перемещение. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает телеканал CNN.

«Мировой судья Джонатан Гудман постановил, что Трамп не может общаться с Наутой по этому делу. Судья также сказал прокурорам составить список потенциальных свидетелей, с которыми Трамп не может общаться по делу, кроме как через адвоката», — передает издание.

При этом, по данным канала, судья не наложил каких-либо ограничений на внутренние или международные поездки экс-президента. А значит, Трамп сможет продолжить свою предвыборную кампанию и перемещение по американским штатам.

Ранее в этот день Трамп отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов и препятствовании правосудию на заседании суда в Майами. В преддверии судебного разбирательства полиция усилила меры в Майами.

9 июня Дональду Трампу были предъявлены уголовные обвинения по 37 пунктам, в том числе в несанкционированном хранении секретных документов и заговоре с целью воспрепятствования правосудию. Сообщалось, что суммарная длительность тюремного срока по всем обвинениям может составлять до 400 лет лишения свободы.

Тем временем сам бывший американский лидер заявил Fox News, что он не признает себя виновным. Он решил поменять адвокатов, которые представляли его интересы в расследовании по факту ненадлежащего обращения с секретными документами. В частности, юристы Джим Трасти и Джон Роули прекратили работу по этому делу.

10 июня Трамп сообщил о продолжении своей политической деятельности, несмотря на очередное уголовное дело. Он обвинил Джо Байдена в попытке посадить в тюрьму главного политического оппонента, поскольку тот с большим отрывом побеждает в предвыборных опросах.

13 июня сетевое издание Vice News со ссылкой на экс-прокурора Дэвида Аарона сообщило, что Трампа могут лишить свободы на срок от 17,5 до 22 лет, если судьи признают его виновным по делу о неправильном хранении секретных документов. Кроме того, Трампу также может грозить от семи до девяти лет тюрьмы за препятствование правосудию.