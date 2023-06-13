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В «Росэнергоатоме» заверили в обеспечении безопасности ЗАЭС

В «Росэнергоатоме» заверили, что безопасность на Запорожской АЭС будет обеспечена в полном объеме
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Ядерная безопасность на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на фоне ситуации с Каховской ГЭС будет обеспечена в полном объеме. Об этом заявил во вторник, 13 июня, советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Мы можем достаточно уверенно говорить о том, что ядерная безопасность на Запорожской атомной электростанции будет обеспечена в полном объеме», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Карчаа отметил, что для обеспечения необходимого для охлаждения ЗАЭС количества воды со Смоленской АЭС направлена передвижная насосная станция.

«Это еще один источник пополнения», — подчеркнул он.

Ранее, 8 июня, Каарча сообщал, что разрушение Каховской ГЭС, которое произошло в результате украинского удара в ночь на 6 июня, не несет прямых угроз Запорожской АЭС.

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За день до этого глава «Росатома» Алексей Лихачев в беседе с «Известиями» также подтвердил, что прорыв станции не влияет на безопасность ЗАЭС. По его словам, в настоящее время готовы запасные варианты водоснабжения станции через подземные скважины и русла небольших рек. Всё необходимое для этого оборудование имеется.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, в свою очередь, заявил, что ситуация вокруг Каховской ГЭС остается серьезной, однако оснований для паники нет. Он сообщил, что на фоне ЧП агентство планирует увеличить число инспекторов на ЗАЭС. Гросси сам возглавит ротацию инспекторов миссии.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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