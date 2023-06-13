Путин заявил о равноправном положении всех участников СВО

Родина должна полноценно ответить всем защитникам Отечества, участвующим в специальной военной операции. Об это заявил во вторник, 13 июня, президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами, которая проходит в Кремле.

«Все, кто бы ни был и в каком бы качестве ни оказался на переднем крае, они все защитники Отечества, и Родина должна им полноценно ответить на их готовность рисковать своей жизнью или отдавать свою жизнь за Родину. Все должны быть в равном положении, для этого нужно внести соответствующие изменения в закон», — сказал Путин, отвечая на вопрос о бойцах частных военных компаний.

Президент, говоря о социальных гарантиях для участников специальной военной операции заявил, что необходимы изменения в закон. «Можно кое-что поправить и в законе. Потому что сегодня, по большому счету, в правовом смысле к добровольческим формированиям приближаются только частные охранные структуры, но и то много вещей, которые нужно дополнительно отрегулировать», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что «все, кто бы ни был и в каком бы качестве не оказался на переднем крае, они все — защитники Отечества, и Родина должна полноценно ответить на их готовность рисковать своей жизнью или отдавать свою жизнь за Родину».

Он заявил, что контракты, которые сейчас заключает Министерство обороны (МО) с участниками СВО, направлены на обеспечение социальных гарантий.

«Только таким образом можно обеспечить социальные гарантии. Потому что, если нет контракта с государством, если нет контракта с Министерством обороны, не возникает и правовых оснований для социальных гарантий со стороны государства», — отметил Путин.

Ранее, 19 мая, Путин во время Совета по межнациональным отношениям отметил, что вся страна благодарна участникам специальной военной операции по защите Донбасса за их мужество и героизм и надеется на них.

16 мая глава рабочей группы по вопросам специальной военной операции Андрей Турчак рассказал, что рабочая группа по вопросам, касающимся СВО на Украине, создала единый стандарт мер поддержки для военнослужащих и их семей. Военный сможет получить помощь вне зависимости от статуса службы и региона проживания.

Днем позднее он также представил список мер поддержки участников СВО, которые войдут в единый стандарт. В перечне оказалось, в частности, предоставление участникам СВО льготы по уплате транспортного налога, сохранение статуса многодетной семьи и права на положенные меры соцподдержки в случае гибели ребенка — участника СВО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе