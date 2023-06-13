Киберэксперт рассказал о признаках слежки в Telegram

О слежке в Telegram могут свидетельствовать неизвестные или подозрительные сессии в разделе «Активные сеансы», а также любые изменения в чатах и каналах, которые пользователь не совершал. Об этом «Известиям» 13 июня рассказал эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Леонид Безвершенко.

«Во-первых, требуется проверить все активные сеансы на предмет наличия неизвестных или подозрительных сессий. Для этого нужно зайти в настройки, выбрать раздел «Устройство» и посмотреть «Активные сеансы». Если пользователь заметил сессии с подозрительных IP-адресов или устройств, есть риск, что произошел несанкционированный вход в его аккаунт», — рассказал Безвершенко.

Во-вторых, по его словам, следует обращать внимание на любые изменения в чатах и каналах, которые не были сделаны пользователем самостоятельно. Например, когда было прочитано отложенное входящее сообщение, хотя сам владелец аккаунта его не читал.

«При обнаружении любой подозрительной активности в аккаунте, в разделе «Устройство» следует «Завершить другие сеансы», кроме текущего, сменить пароль, а также проверить, что включена двухфакторная аутентификация», — добавил эксперт.

5 июня руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Игорь Кузнецов рассказал, что для защиты смартфонов iPhone от вредоносных программ рекомендуется чаще перезагружать устройство. Он отметил, что мессенджер iMessage является главным источником заражения программой Triangulation, поэтому этот сервис лучше отключить в настройках iPhone. Также это рекомендуется сделать, если пользователь подозревает, что может стать целью атаки хакеров.