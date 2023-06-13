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Путин назвал танк Т-90 «Прорыв» лучшим в мире

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Фото: РИА Новости
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Президент России Владимир Путин назвал танк Т-90 «Прорыв» лучшим в мире. Об этом он заявил 13 июня на встрече с военными корреспондентами.

«Он как на позицию выходит, всё, там никому делать нечего. Он дальше, точнее, и защищенность выше. Мне один командир рассказывал: танк наехал на фугас, подлетел и остался в рабочем состоянии. Вот сейчас точно можно сказать: Т-90 — лучший танк в мире», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что за год в России оборонное производство было увеличено в 2,7 раза, а по наиболее востребованным направлениям — в 10 раз.

Глава государства подчеркнул, что некоторые предприятия промышленности работают в две смены, а многие — в три.

«Работают очень качественно. Я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить рабочих, инженеров, которые пашут днем и ночью. Многие из них выезжают на линию фронта», — подчеркнул Путин.

«Т-90М — зверь, а не машина! По проходимости хорош, шустрый»
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В настоящий момент Т-90 «Прорыв» является самой совершенной машиной в семействе Т-90. Он лучше других приспосабливается к работе в условиях современного боя. В частности, у машины есть всеракурсная защита и высокоавтоматизированная система управления огнем.

Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев 15 мая показал, как в окрестностях Донецка бойцы ВС РФ отражают атаки ВСУ танками Т-90. По его словам, танк способен преодолевать огромные грязевые колеи.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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